De un tiro, así fue como Darío Gómez mató a su papá por accidente

Darío Gómez fue catalogado como uno de los más grandes ídolos de la música popular en Colombia. Su voz y sus canciones han sido durante años, un referente de la música cantinera y carrilera.

Su nombre de pila era Darío de Jesús Gómez Zapata. Nació en Los Cedros, en la vereda de San Jerónimo en Antioquia, el 6 de febrero de 1951. Aunque en su infancia se desempeñó en las labores del campo y la mecánica, cuando tenía 16 años compuso su primera canción, pues su abuelo, quien le regaló un tiple, despertó en el pequeño el amor por la música, que conservó hasta el último día de su vida.

Fue hasta finales de los años 70, después de tocar muchas puertas y recorrer muchos lugares en busca de oportunidades, que Darío Gómez se incorporó al sello Codiscos, y allí comenzó a escribir temas para otros artistas. Años más tarde saltó a la fama con grandes éxitos como Así se le canta al despecho, Nueve años de soledad, Esta navidad no es mía, El caso de dos mujeres, Si negabas que buscabas, Entre comillas, Corazonada, El rey del despecho, Daniela, Nadie es eterno en el mundo, y muchas más.

La trágica muerte de su padre marcó la vida de Darío Gómez, el Rey del Despecho

La vida de Darío Gómez estuvo marcada por varias tragedias familiares. Una de ellas, fue la muerte de su padre. Hace un tiempo, el Rey del Despecho abrió su corazón en el programa Se dice de mí, del canal Caracol, y allí relató los lamentables sucesos. Por accidente, le disparó a su papá. “Faltaban diez para las ocho de la noche, cuando estábamos alistándonos para dormir cuando llegó mi papá a molestar a mi mamá. Llegó diciendo que tenía que matarla. Le dio como cinco planazos y luego le pegó un puño que la tiró al suelo, ella quedó derramando sangre. Luego cogió la escopeta, la montó y le apunto a mi mamá. Yo me le tiré, le quité la escopeta y salí corriendo para botarla a la huerta”, relató.

Minutos después, ocurrió el fatal accidente. “Llevo la cacha por delante pero el tubo por detrás, corriendo y sin querer apreté el gatillo y se fue el tiro y maté a mi papá. Él se desangró de inmediato. Me fui con mucho miedo, luego empezó a llegar el resto de la familia”.

El artista reveló en ese entonces, que esas raras actuaciones de su progenitor se dieron de un momento a otro, pues antes fue un buen padre. “Veía alucinaciones. Se transformó. Antes de eso era un gran padre, gran esposo y gran hombre. Decía que mi mamá se la jugaba y que escondía para que ella pudiera jugársela”.

Ese trágico suceso lo llevó en varias oportunidades a querer acabar con su vida, pues no podía dejar de recordar ese momento. “Yo era el niño mimado de mi papá. Me quería suicidar para estar al lado de él. Tengo la conciencia tranquila. Siempre me acordaba de mi mamá que me decía que estuviera tranquilo, que yo era un angelito que Dios puso en este problema”.

