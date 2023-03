Lady Tabares, La vendedora de Rosas, confiesa que sufre depresión: “Estoy repaila”

La actriz natural Lady Tabares, quien se hizo mundialmente famosa con la película La vendedora de Rosas, ha tenido una vida llena de altibajos después de la exitosa película. La economía de la actriz, inconvenientes legales que la llevaron a prisión e incluso problemas de salud, han ocupado la atención de sus seguidores.

La protagonista de La vendedora de Rosas admitió sufrir de depresión Foto: Instagram

Recientemente Lady, quien reside en Medellín compartió un mensaje que dejó muy preocupado al público, ya que habló específicamente del duro momento emocional que traviesa hoy y que involucra directamente la depresión, que se ha convertido en un flagelo de la sociedad moderna.

El conmovedor mensaje de Tabares comienza diciendo: “Familia con esta foto solo quiero expresar, que no estoy bien , que estoy repaila, nunca me atrevo a hablar de algo tan personal, porque no sé ni como expresarme o expresarlo , no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel o quizá todo fue peor desde entonces , pero a Diario vivo una guerra muy grande con la depresión , aveces es por algo que recién sucede , pero siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga , familia es tan difícil expresarles lo que siento , es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal, es un dolor agónico que no sabe uno manejar aunque soy muy fuerte lo sé la vida me enseñó que puedo serlo, pero es muuuyyy muuyy complejo” (sic).

“A veces no quiero vivir más” Lady Tabares

La publicación que acompañó con una imagen de la época en que la película, dirigida por Víctor Gaviria, se popularizó recorriendo festivales y recogiendo buena crítica en todo el mundo, dejó al descubierto que vive episodios difíciles que involucran miedo y dolor y que la depresión se ha convertido en una cotidianidad.

“Son muchas cosas sentimientos causados por vivencias del pasado del presente que me dejan muy herida , aveces nisiquiera tengo en el momento un motivo y los tengo todos . Familia , mi gente linda, paso periodos muy difíciles en los que llego a sentir hasta miedo , y me duele el alma , nadie sabe lo de nadie y cada uno libramos batallas todos los días, pero cuando la depresión hace parte de tu vida en el día a día...... ah , familia hoy estoy muy paila nunca pensé que les hablaría desde mi corazón al respecto. Sentirse uno tan vacío, amo la soledad pero ......... no sé como explicarme, aveces no quiero ni vivir más, ya no quiero esta vida y la amo tanto…” (sic)

La actriz, a pesar de su lucha permanente, agradeció a Dios la fortaleza que él y sus seguidores le brindan, aunque admitió que su tristeza es su compañera.

“… familia no soy tan constante con ustedes y les agradezco mucho a todos los que aun con mi ausencia tan seguida , sigan ahí esperando por mí por que les juro de verdad les juro que yo los leo y son ustedes con sus escritos que me dan la fortaleza que me hace falta , Dios es mi mejor bastón y ustedes un enorme complemento. Hoy estoy muy triste más sola que siempre y así lo prefiero , para que tener personas en tu vida que realmente no te quieren y jamás nunca están interesadas en tu bienestar en lo que necesitas, si supieran que llenarnos emocionalmente es más importante que las cosas materiales”. (sic)

La actriz finalizó revelando que es difícil mantener una buena cara cuando la situación interna es triste.

“Familia. Estoy muy triste no es fácil siempre estar sonriendo cuando por dentro estas rota con heridas tan profundas que cualquier cosa las hace sangrar. Los quiero familia” (sic)

La publicación de la actriz fue comentada por algunos de sus followers quienes le manifestaron su apoyo, algunos incluso revelaron también sufrir de episodios similares.