Diego Bertie había confesado su breve romance con Jaime Bayly hace dos meses

Según informaron varios medios peruanos, Diego Bertie falleció en la madrugada de este viernes 5 de agosto, como consecuencia de una caída que sufrió desde un piso 14.

Diego Bertie es recordado por su participación en Leonela, La noche, Canela, Decisiones, La ex, Bermúdez, entre otras. Además de actor, también se inclinó por la industria musical. En 1988 creó un grupo de rock.

Diego Bertie y Jaime Bayly: la historia de su fugaz romance

Sobre la vida privada del actor peruano Diego Bertie, se conoció que estuvo casado con Viviana Monge Valle, la madre de su hija Aissa, de 23 años. Hace dos meses, exactamente en mayo, fue noticia en varios medios de comunicación internacionales, luego de confirmar que era homosexual, y que hace 28 años sostuvo un breve romance con el reconocido periodista Jaime Bayly.

Durante toda su carrera artística, el fallecido actor no había querido hablar del tema. Fue en entrevista con Magaly Medina, en su programa Magaly Tv La Firme, donde reveló que, aunque sí tuvo un romance con Bayly, fue poco significativo para él. “Yo efectivamente sí fui amigo de Jaime, tuvimos una relación corta, fallida, no fue una relación relevante, lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso”, reveló el actor, refiriéndose a un libro que Jaime publicó en 1994, hablando de su relación por medio de personajes ficticios.

“Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera. Me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera. Me hizo mucho daño”, dijo Bertie en ese momento.

El actor de 54 años confesó que su hija siempre supo sobre su orientación sexual y, aunque en su momento le molestó que esa información saliera a la luz, ya no le guardaba ningún resentimiento. “No le guardo rencor, lo veo un poquito gordo, hinchado, él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués, señor casado y con hijos y con una gran barriga y yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”. El clóset del que él me quiso sacar, yo me lo saqué hace muchos años. Yo soy libre con la posibilidad de enamorarme de alguien, soy lo que soy y no necesito excusas”.