‘La Voz Kids’: Saray, la niña que sobrevivió a una inundación del río Cauca

Aunque Saray, de 10 años, no pasó su audición a ciegas en La Voz Kids, sí conmovió con su historia de vida. Su deseo siempre ha sido ser cantante, y a su corta a edad ha tenido que enfrentar duros momentos para lograrlo.

Saray es una niña proveniente de La Virgina, Risaralda. En marzo de este año, la menor y su familia se vieron perjudicados por las intensas lluvias que afectan a Colombia desde hace varios meses. El río Cauca se desbordó causando la inundación de cientos de casas en esa zona del país, entre ellas, la de Saray.

De acuerdo con el reporte emitido por los diferentes medios de comunicación, fueron más de 400 personas las que resultaron damnificadas, y por esa razón tuvieron que abandonar sus hogares y buscar albergues temporales.

La progenitora de la participante de La Voz Kids, reveló que en ese momento, debido a la angustia, no pudo sacar muchas cosas de su casa que estaba inundándose. “Solo la saqué a ella y a mi hijo más lo que pudimos agarrar a la mano. Fueron momentos muy angustiosos y desesperantes”.

Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Saray, por su parte, confesó que no podía dejar perder lo que con tanto esfuerzo había conseguido para impulsar su carrera como cantante. “Lo único que saqué fue mi micrófono y mi parlante para seguir cantando”.

Afortunadamente, pese a perder muchas cosas materiales, Saray y su familia lograron salir ilesos. Poco a poco han venido recuperándose de esa catástrofe.

Saray llegó al diamante de La Voz Kids e interpretó el tema No puedo olvidarla, de Marco Antonio Solis, y aunque hizo todo lo posible por conquistar a los entrenadores Kany García, Andrés Cepeda y Nacho, no logró pasar su audición a ciegas. Sin embargo, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a quienes la estaban viendo, especialmente a todos los padres, pues escogió esa canción porque le recuerda al suyo. “Le mando un mensaje a todos los padres y es que no olviden a sus hijos, no los dejen de llamar, no los dejen de querer porque ellos necesitan de su afecto”.