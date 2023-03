Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, recibió triste noticia

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, comenzó el 2023 de la manera que menos esperaba: fue diagnosticado con un cáncer denominado leiomiosarcoma, que afecta su parte estomacal. Actualmente, el comunicador se encuentra en un tratamiento de quimioterapias para combatir esa enfermedad.

Hace unas semanas, mostró por medio de su cuenta de Instagram donde tiene 213 mil seguidores, que tuvo que ‘calvearse’ pues su pelo ya se le estaba cayendo debido al fuerte tratamiento que recibe. Sus seguidores le han dejado múltiples mensajes de aliento.

Murió Thomás Bernal, un niño amigo de Diego Guauque, quien padecía de cáncer

En medio de su tratamiento, el periodista de Séptimo Día conoció a Thomás Bernal, un niño que luchaba contra una leucemia desde hace dos años. El comunicador y el pequeño se hicieron amigos. De hecho, Diego compartió su historia de vida con sus seguidores y conmovió a muchos pues el niño le dio varios consejos para sobrellevar el cáncer. “Los invito a que sigan a mi amiguito @todosporthomas Tiene 10 años y lleva dos luchando contra una obstinada leucemia. Ese día, en su casa, me dijo que suma más de 30 quimioterapias buscando la manera de hacerle quite a la muerte. Es un berraquito muy valiente y dueño de unas frases que desarman a cualquiera por su nivel de madurez. A mí me dio varios consejos para afrontar esta enfermedad”, escribió en un post, acompañado de un reel de imágenes donde aparecían juntos.

Este fin de semana, el periodista recibió la lamentable noticia del fallecimiento del niño, quien acababa de cumplir 11 años. “Se nos fue este angelito. Murió cuando cumplió 11 añitos. Peleó durante dos años contra la leucemia. Descansa en paz, hermanito”, fueron las palabras que escribió el comunicador del programa investigativo de Caracol Televisión.

Durante la entrevista que le hizo Diego, Thomás le confesó por qué quería seguir viviendo. “- ‘¿Por qué quieres seguir con vida?’ - le pregunté. –'Porque quiero ver cómo crece mi hermanita de 18 meses y porque quiero ser un gran paleontólogo’- me respondió sin titubeos”, contó hace unas semanas.

El periodista del programa investigativo de Caracol Televisión expresó su tristeza a través de las redes sociales. Esto pasó. Foto: Instagram - Instagram

A sus emotivas palabras, que evidenciaron su tristeza, se sumaron las de la actriz Lorena Meritano, quien también tuvo la oportunidad de conocer a Thomás. “Lo siento tanto… Descansa en paz pequeño. Abrazos a tu mami, papi, tu hermanita y familia. Todo mi amor para ellos. Les pido, por favor, una oración por @todosporthomas y su familia. Q.E.P.D”.

Varios internautas también han expresado su tristeza por la pronta partida del niño. “Mucha fuerza. Que en paz descanse este angelito que luchó hasta el último día. Fuerza familia”, “Thomás ahora es un ángel que los acompaña desde el cielo, fortaleza, paz y mucho amor para ustedes”, “Dios les de mucha fortaleza y sabiduría”.