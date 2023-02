El cantante Stevie Wonder ¿por qué no puede ver? Esta es la razón de su ceguera

Stevland Hardaway Morris, conocido mundialmente como Stevie Wonder se presentó en la pasada velada de los premios Grammy el pasado domingo, junto a Smokey Robinson y Chris Stapleton y se llevó los aplausos de los asistentes y televidentes de todo el mundo. Wonder a sus 72 años no solo mantiene su talento musical, su simpatía, sino que luce muy bien, a sus 72 años.

El artista, recordado por temas como Superstition, You Are the Sunshine of My Life” and, I Just Called to Say I Love You también es un activista social tiene en su haber más de 100 millones de discos vendidos.

Pero una vez más surge la pregunta de millones de sus seguidores ¿por qué no puede ver?. Durante años se dijo que nació sin esa facultad, pero no es así, en realidad al nacer sí podía ver.

Stevie Wonder podía ver cuando nació

Stevie nació el 13 de mayo de 1950, este año cumplirá 73 años, y aunque su parto fue normal en realidad llegó mes y medio antes de la fecha planeada, por lo que fue catalogado como un bebé prematuro. Esta condición le provocó algunas dificultades en su salud, por lo que debió ser puesto en una incubadora por varios días.

Al nacer también fue diagnosticado con una retinopatía del prematuro, que es un trastorno ocular que ocurre por el crecimiento anormal y desordenado de los vasos sanguíneos de la retina.

Lee aquí más historias de vida de celebridades Lee cómo llegó a la quiebra Marcelo Cezán El presentador de Bravíssimo, Marcelo Cezán, confesó cómo sus excesos lo llevaron a la ruina por deuda millonaria. Aquí la impactante historia Marcelo Cezán vivió una dura quiebra económica Marcelo Cezán reveló cómo cayó en la ruina económica Pierce Brosnan tuvo una triste infancia. Léela aquí Pierce Brosnan, mundialmente conocido por ser James Bond en varias cintas, enfrentó difícil niñez. En su adultez la muerte lo ha rondado varias veces. Así fue la dura infancia de Pierce Brosnan Abandono, orfandad y bullying. La dramática y desconocida niñez de Pierce Brosnan

Así quedó ciego Stevie Wonder

Fue en la incubadora que Wonder sufrió daños irreparables a su visión, ya que el exceso de oxígeno del lugar afectó su retina y allí, a pocos días de nacido, quedó completamente ciego.

Al ser dado de alta la familia de Stevie se enfrentó con el reto más grande de su vida, pues se trataba de educar a un niño que no podía ver en medio de un entorno de escasez económica. Desde pequeño él dejó ver su inclinación artística, que sus padres pese a la estrechez procuraron cultivar. “No te preocupes porque soy ciego, mamá. Soy feliz”, le habría dicho el pequeño Stevie a su madre cuando tenía 5 años. A los 10 ya tocaba el piano, instrumento que se volvería una extensión de su cuerpo y que lo haría mundialmente exitoso en la industria de la música. Pero no era lo único que él interpretaba, también tenía habilidades en la guitarra.

También te puede interesar: ¿Quién era Chispas Bermúdez, el director de fotografía fallecido que los famosos lloran?

A los 8 años estando en la iglesia Bautista, a la que acudía su familia, su talento quedó al descubierto por un ejecutivo de disquera que no dudó en apoyarlo. Era Ronnie White, quien procuró que el sello Motown lo firmara. A los 12 años ya era un solista prometedor con un contrato y fue entonces cuando su disquera lo bautizó como Little Stevie Wonder. En 1963 comenzó su lanzamiento oficial y su primer álbum ascendió al número uno de los más vendidos. Era un hecho que la visión no le faltaba a Wonder que tenía un talento musical innegable. “Soy capaz de usar mi imaginación para ir a lugares, para escribir palabras sobre lo que escuchado que la gente habla. En la música y en la ceguera, soy capaz de asociar lo que la gente dice con lo que hay dentro de mí”, dijo en una entrevista el artista sobre la forma en que “ve” a su manera. “Sólo porque un hombre no tiene el uso de sus ojos no quiere decir que no tiene visión”, ha dicho en varias ocasiones. En su caso su madre fue su mejor aliada y maestra. “Mi madre fue mi más grande maestro, un maestro de la compasión, el amor y la valentía. Si el amor es dulce como una flor, entonces mi madre es esa dulce flor del amor”, comenta Stevie sobre la que considera la forjadora de su talento y destino.