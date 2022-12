Daddy Yankee ayudó a Chyno Miranda pagando lujoso apartamento en su rehabilitación

Desde que Chyno Miranda fue contagiado de covid-19, su salud comenzó a verse seriamente afectada. Como consecuencia, enfrentó una neuropatía periférica que casi lo deja inválido.

Chyno Miranda fue trasladado hace unos días a otro centro de rehabilitación porque, al parecer, en ‘Tía Panchita’ lo obligaban a hacer cosas que no quería. Foto: Instagram - Instagram

Entre las noticias más comentadas durante los últimos meses, está el tema relacionado con su ingreso a una clínica de rehabilitación en contra de su voluntad. Según se pudo conocer, el artista venezolano vivió en precarias condiciones en el primer lugar en el que estuvo internado.

Chyno Miranda recibió el apoyo de Daddy Yankee

En una entrevista con el programa Chisme no like, Alexandra Jiménez, asistente y publicista de Chyno, habló sobre la difícil situación que vivió el artista, resaltando que recibió el apoyo de varias personas, entre ellas, el reguetonero Daddy Yankee, quien no solo le brindó ayuda emocional, sino también económica.

Según contó, ' The Boss’ le pagó el alquiler de un apartamento en Miami para que, desde allí, pudiera enfocarse en su rehabilitación. “Este apartamento lo pagó el señor Daddy Yankee con su equipo, nos han apoyado muchísimo”.

El periodista Javier Ceriani había contado, hace un tiempo, que Alexandra era quien lo cuidaba en ese lugar, teniendo en cuenta que el artista se acababa de separar de su entonces esposa Natasha Araos.

A raíz de esa situación, según se ha podido conocer, una prima aprovechó para convencerlo y llevárselo a Venezuela, donde más adelante comenzó a ser presionado por la mujer, quien, supuestamente, lo estaría obligando a hacer su voluntad. De igual manera, Ceriani había señalado que la familia de Chyno es “enfermiza y abusiva, su manager, el que le manejaba sus cuentas, etc, sacaron a Alexandra (la asistente) del apartamento que le prestó Daddy Yankee en Miami, quien está muy molesto. Él se ha ofrecido otra vez a ayudar a Chyno”.

El programa Sábado en la noche también aseguró que Daddy Yankee fue el amigo que más ayudó al cantante, así como también lo hizo Nacho. “Él quedó muy ahogado económicamente por la situación. El alquiler de Doral (ciudad en el condado de Miami-Dade) finalmente lo asumió, de acuerdo a la información recopilada, la estrella de la música urbana Daddy Yankee. También fue asistido económicamente por el propio Nacho”.

¿Cómo se encuentra Chyno Miranda hoy?

Desde que el artista comenzó todo este proceso, se alejó completamente no solo de los escenarios, sino también de las redes sociales. Pocas veces ha hecho alguna aparición para darle un parte de tranquilidad a todos aquellos seguidores que han estado pendientes de su salud.

Por primera vez, Chyno brindó una entrevista al empresario Irrael Gómez y allí reveló lo duro que fue para él ingresar en contra de su voluntad a ‘Tía Panchita’, el centro de rehabilitación en el que estaba antes. “Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros dos mil dólares por información para salir de ahí. Estuve cincuenta días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y adentro inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”.

Afortunadamente, el artista logró ser liberado de ese lugar y llevado a otro con mejores condiciones y ya se encuentra mucho mejor. “Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año, once meses, me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas, viví muchos momentos perturbadores, de lejanía, me separaron de mis seres queridos, me decían que no iba a verlos porque estaba muy ansioso, decían que no me podían llamar nunca más Chyno”.