¿En qué va el escándalo sexual de la cantante Sasha y el productor Luis de Llano?

Sasha Sokol aseguró que le fue muy difícil alejarse de De Llano debido a la gran influencia que este tenía en su carrera profesional y en la industria del entretenimiento en el país. Foto: Vía Instagram

Sasha Sokol, cantante mexicana y ex integrante del grupo Timbiriche, anunció en abril que llevaría a los tribunales al famoso productor musical Luis de Llano y llegaría hasta las últimas consecuencias, luego de haber declarado en sus redes sociales, en marzo, que fue víctima de abuso sexual a sus 14 años, cuando era parte de Vaselina y luego de Timbiriche, por parte de ese productor, pues sostuvieron una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, que se prolongó por cuatro años. Una relación donde se hizo evidente el poder que él tenía.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, fue el primer texto que la cantante escribió justo este día. “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, dijo en uno de los tuits que rápidamente fue contestado por cibernautas que empezaron a condenar el hecho y a apoyar a la estrella mexicana.

Luego, Luis de Llano declaró: “En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo son meras y falsas especulaciones”.

Sokol nuevamente reaccionó y esta vez fue más allá. “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”.

Sasha Sokol llevó a Luis de Llano de Timbiriche a los tribunales

Ahora el caso está en los tribunales. Así lo dio a conocer en sus redes sociales la misma cantante que prefirió no ahondar en el tema por recomendación de sus abogados.

Fue a través de un comunicado que los apoderados de Sasha Sokol dieron a conocer detalles del proceso civil que ella entabló contra él que busca “que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada. Que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones. Y, en el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano”, dice el comunicado en uno de sus aportes, luego menciona que, de llegarse a una suma de indemnización, esta será destinada a ADIVAC A.C., una organización que lucha contra el abuso sexual infantil.

“La señora Sasha Sokol ya ha celebrado con esta organización un convenio de colaboración mediante el que compromete la totalidad de los fondos resultantes del litigio”, dice el comunicado oficial.

Con todo esto Sasha busca “que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos. También pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso y así luchar en contra de este grave ilícito”, según sus representantes.

