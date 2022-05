“Es un tema delicado”: Luis Fonsi se sinceró sobre su divorcio con Adamari López

Siete años en total duró el amor de Adamari López y Luis Fonsi quienes formaron una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Su historia de amor comenzó en el 2001 cuando se conocieron. Más adelante, en el 2003, decidieron comenzar un romance. En el 2006 se casaron, pero, 4 años después, le pusieron punto final a su matrimonio.

Te puede interesar: “Pensó en lo peor”: ¿Imitador de ‘Yo me llamo’ en la clínica por depresión?

La relación del cantante y la presentadora lo tuvo todo: amor, alegrías, tristezas y dolor. Por supuesto, al ser Luis Fonsi todo un artista, su historia quedó plasmada en varias canciones. Paso a paso es uno de los temas que compuso el boricua en el que hablaba del cáncer de mama que padeció Adamari. “Paso a paso, mirando hacia adelante. Paso a paso, todo se cura con amor…La noche pasará y paso a paso aprenderás a ser más fuerte, y yo iré contigo”, dice una parte de la canción.

Luis Fonsi - Paso a Paso [AOL SESSION]

¿Por qué Luis Fonsi no hablaba de su divorcio con Adamari López?

A través del programa chileno De tú a tú, el intérprete de Despacito se sinceró y reveló detalles de la difícil separación que vivió junto a la presentadora de Hoy Día. “Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: ‘Esto fue un momento duro, pero gracias a este momento, pasó esto’”, dijo.

Pocas veces Fonsi ha hablado del tema; generalmente, ha procurado guardar silencio pues aunque ya pasó hace más de una década, fue un momento bastante difícil no solo en su vida sino en la de Adamari. “Un divorcio no es nada divertido para nadie, y mucha gente ha pasado por eso”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre otras cosas, el puertorriqueño aclaró los motivos por los cuales no había querido brindar declaraciones al respecto. “No entro en muchos detalles de eso porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es lo doble de difícil, porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten y uno no quiere hablar de eso”.

Video cortesía De tú a tú.

Luis Fonsi y su proceso de separación con Adamari López. De Tú a Tú, 2022

Las heridas sanaron, el amor se transformó y más adelante, Luis Fonsi se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor con la modelo Águeda López, con quien se casó y tiene dos hijos, Mikaela y Rocco. Por su parte, Adamari, logró salir victoriosa de la enfermedad y también retomó su vida amorosa, junto con Toni Costa, a quien conoció en el 2011. No obstante, la presentadora volvió a tener una desilusión, pues hace pocos meses se divorció nuevamente del padre de su hija Alaia.

¿Por qué se divorciaron Luis Fonsi y Adamari López?

Cuando anunciaron su divorcio, el artista recibió cientos de críticas por supuestamente, haber dejado a Adamari justo cuando ella vivía un delicado episodio de cáncer de mama. De hecho, se llegó a decir que, supuestamente, el motivo principal por el que decidieron finalizar con su matrimonio, fue porque el artista ya no deseaba como mujer a Adamari, quien quedó con varias cicatrices en su cuerpo por las diferentes cirugías a las que tuvo que someterse para erradicar su enfermedad.

Te puede interesar: “Fue muy difícil”: Maleja Restrepo sobre el momento cuando sufrió parálisis facial

Luis Fonsi sufrió de bullying

Esa no ha sido la única etapa difícil en la vida de Luis Fonsi. Cuando era niño enfrentó un duro golpe que lo marcó. Su familia se mudó a Estados Unidos pero según reveló, el proceso para adaptarse no fue nada fácil. “Me hicieron muchísimo bullying. En aquel entonces había muy pocos latinos, el racismo era fuerte”. De acuerdo con lo que dijo, vivió el racismo cuando comenzó a salir con una niña de allá. “Cuando la madre ve una foto de nosotros le dice que no podía salir conmigo, que no podía salir con un latino”.