“Fue muy difícil”: Maleja Restrepo sobre el momento cuando sufrió parálisis facial

Maleja Restrepo es una reconocida actriz y presentadora colombiana. Actualmente es la conductora de Guerreros del Canal 1 y también se ha desempeñado como generadora de contenido.

En cuanto a su área privada, se sabe que está casada con el deportista Tatán Mejía con quien tiene dos hijas, Guadalupe y Macarena. Aunque en este momento tiene una vida admirada por muchos, según reveló, no todo ha sido color de rosa para ella. En entrevista con la presentadora Laura Acuña en su programa de YouTube, La sala de Laura Acuña, contó que pese a que tuvo una niñez muy feliz, cuando llegó su etapa de adolescencia varias situaciones le terminaron afectando su salud.

Maleja Restrepo y su dura historia de vida

Una de las primeras pruebas que enfrentó Maleja Restrepo junto con toda su familia, fue una complicación que sufrió su hermana quien sufre de diabetes desde sus dos años. De acuerdo con lo que dijo, un día se levantó sin poder ver y pese a que le hicieron varias operaciones en sus ojos, su hermana logró recuperar la vista solamente de uno de ellos.

Luego de eso, se vino la separación de sus madres, cuyo momento calificó de difícil, pues no terminaron en buenas condiciones. Fue tanto el estrés que vivió en esa época que su rostro terminó torciéndose, pues nunca supo cómo manejar la situación. “Mientras todo ese proceso, la separación de mis papás, la enfermedad de mi hermana, a mí se me tuerce la cara del estrés, de la angustia. Mi mamá teniendo que poner la cara en todo lado para poder sacarnos adelante, fue económicamente difícil porque mi papá era el que aportaba, fueron un montón de acontecimientos a mis 15 años y pues no a los 15 años qué herramientas tiene; ningún tipo y uno no sabe cómo afrontar todo eso. A uno no le enseñan la importancia de ir a un psicólogo, por ejemplo… Cuánto me hubiese gustado que en ese momento a mí me dijeran: ‘Vamos a un psicólogo’, que la psicóloga del colegio hubiese hecho algo por mí”, afirmó en dicha entrevista.

Maleja reconoció que todas esas pruebas le permitieron forjar su carácter, su vida en pareja y en familia.

