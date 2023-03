“Estaba calva”, Claudia Bahamón confesó que sufrió problemas de pelo

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity es sin duda una de las mujeres más bellas de la pantalla colombiana. Su cuerpo, su rostro y en general, su belleza siempre la han ubicado como una de las más admiradas, así mismo su carisma y talento la han llevado a ser una de las conductoras de televisión más exitosas.

La opita es madre de dos hijos, está casada con el director colombiano Simón Brand y está radicada en Los Ángeles, California. En Colombia reside por temporadas pues ya es la presentadora habitual del exitoso formato de cocina MasterChef Celebrity, que por estos días graba una nueva temporada que en pocas semanas estará al aire.

Claudia Bahaón reveló que los MasterChef Celebrity del 2021 y 2022 los presentó con extensiones, pues su pelo estaba mal. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

Pareciera que Claudia no lidia con ningún asunto de cuerpo, piel o cabello. La conductora, que también fue noticia hace poco por explantarse sus prótesis mamarias para evitar inconvenientes de salud y ha procurado también concientizar a otros sobre el valor de la belleza natural, sorprendió a sus seguidores en una de sus historias cuando reveló que el pelo también ha tenido épocas difíciles en su caso.

Claudia Bahamón sufrió con su pelo

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre como lo cuida y la neivana reveló: “A mí me preguntan mucho por mi pelo y por mi piel, pero desde la época de la pandemia yo no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo fuerte, fuerte fue después de dar a luz a mi segundo hijo. En pandemia, además de que se me cayó el pelo, empezó —no sé si era el estrés o qué carajos— pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. Yo no entendía qué me pasaba”.

Bahamón contó que también lidió con el cuidado de su cabellera entre el 2021 y el 2022 mientras grababa el reality gastronómico, ya que allí por obvias razones debe usar secadores, pinzas, planchas y demás elementos que maltratan aún más el pelo. De ahí la necesidad de pasar a usar extensiones en pantalla para lucir mejor, “porque estaba calva, confesiones”.

La conductora detalló lo vivido. “Los dos MasterChef que vinieron después de la pandemia fueron básicamente un desastre para mi pelo porque ... es que cuando estoy haciendo MasterChef, el pelo tiene todos los días mucho secador, muchas planchas, wafleras, y ese calor es todo el día; si no lo preparo bien, pues se maltrata un montón y en el año 2021 básicamente hice MasterChef sin pelo”.

No obstante, la cabellera de Claudia se ha recuperado con el tiempo y los cuidados que ella le ha procurado.

