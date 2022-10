“Estaba muriendo por dentro”: Sara Uribe dijo por qué se separó y se fue de Brasil

En el 2018, Sara Uribe y Fredy Guarín comenzaron una relación que fue objeto de críticas. La presentadora y el futbolista se fueron a vivir a China por compromisos laborales del deportista, y en enero del 2019 le dieron la bienvenida a su hijo Jacobo. Vivieron un tiempo en Brasil, sin embargo, en el 2020 anunciaron su separación.

Justo sobre ese último momento de su relación, la modelo, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012, se desahogó recientemente con sus 6.8 millones seguidores de Instagram y contó varios detalles que muchos desconocían sobre su separación del jugador de fútbol. Habló sobre su regreso a Colombia con su pequeño hijo.

La modelo y presentadora Sara Uribe, reveló que, aparentemente, su viaje a China con Freddy Guarín fue un error Foto: Instagram - Instagram

Sara Uribe contó su enfermedad que la obligó a separarse de Fredy Guarín

La paisa de 34 años, que se muestra feliz porque pudo, finalmente, comprar la sala de sus sueños, quiso contarles a sus fanáticos, la historia, que vivió años atrás, donde tuvo que empezar de cero. Su recuerdo se remonta a hace un tiempo cuando decidió irse de Brasil, terminar su relación con el padre de su hijo y regresar a Colombia sin una casa donde vivir.

Sara tomó la decisión de volver al país dos días después de haber pasado una tarde con su hermano Simón, en una playa de Río de Janeiro. “Nos empezamos a tomar unas cervezas entre los dos y él me preguntaba que qué me pasaba, yo no sabía qué tenía en mi interior y me sentía muy enferma. Yo estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar el pelo, se me estaban cayendo las uñas, se me quebraban, mi garganta toda era con sangre y yo no podía tragar, hasta sentía mal olor. Me salieron unos cálculos muy grandes en las amígdalas que yo me los quitaba toda la noche al escondido, era un dolor en el alma muy grande, como si estuviera acabando conmigo por dentro”. Estos problemas de salud llevaban días y la llevaron a tomar la decisión de regresar a Colombia.

Además de los síntomas que presentaba, fueron dos personas desconocidas, en esa misma tarde de playa, quienes la motivaron a cambiar el rumbo de su vida. “Yo oraba y le decía a Dios que me pusiera a personas en la vida que me hablaran, que si me tenía que ir de ese lugar o de ese momento de mi vida que me lo mostrara. Y se me acerca una niña que me empieza a enseñar a bailar salsa, mientras mi hermano estaba lejos haciendo amigos. Luego se me atravesó una persona que recogía basura en la playa, un señor, y ese señor se sentó a mi lado y me abrazó como nunca, mi hermano se quedó asustado y me dijo ‘tú eres luz, ¿si viste cómo te abrazaron? no te puedes apagar’. Ese señor se fue y entendí el mensaje de Dios porque se me acercó dos veces en mi vida durante esa tarde”, continuó.

Sara Uribe regresó a Colombia con las manos vacías

Días después, Sara, su hijo y una amiga muy cercana, que cuidó a Jacobo durante un tiempo, viajaron de regreso a Colombia. Debían buscar un lugar para quedarse, porque no tenían absolutamente nada en Medellín. “Nos vinimos con el dolor en el alma, no saben lo que yo lloraba en ese avión, a mí se me caía la vida, se me derrumbaba tener que dejar a alguien amándolo con todo mi ser y con todo mi corazón, dejar una vida que para muchas personas era de ensueño y yo pensando ‘¿cómo le digo al mundo? ¿qué cara le doy al mundo?’”. La presentadora, que tuvo que empezar de cero poco antes de la pandemia, en 2020, pudo, gracias a la ayuda de un amigo, irse a un apartamento totalmente vacío; en una ‘tienda de remate’ encontró almohadas, fundas y algunos implementos que usó por varios días.

Después de tocar muchas puertas, y de recibir negativas de diferentes marcas colombianas, Sara empezó a trabajar nuevamente en publicidad de redes sociales, montó su primera peluquería y aumentó su esperanza cuando comenzó a recibir cada vez más clientes. Así pudo reconstruir su vida y hallar el medio de trabajo que tiene.