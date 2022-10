Sara Uribe recordó cuando nació su hijo: “estaba parada en las ganas de vivir”

Después de su triunfo en Protagonista de Nuestra Tele 2012, Sara Uribe ingresó a la televisión nacional como presentadora. Durante varios años, la modelo paisa estuvo delante de las cámaras en programas como Estilo RCN, El Lavadero, En Exclusiva, La Kalle, Lo Sé Todo y La vuelta al mundo en 80 risas.

Aunque se alejó del país y de la televisión desde el 2019, Uribe aumentó una comunidad en sus redes sociales con quien mantiene constante comunicación. En Instagram cuenta con 6.8 millones de seguidores, a quienes además de contarles sus proyectos laborales, también les abre su corazón cada tanto. Hace unos días, la paisa de 34 años abrió el baúl de los recuerdos, y mostró una foto de sus primeros meses como madre.

Así lucía Sara Uribe en los primeros meses de su hijo Jacobo

En el 2018, Sara Uribe y Fredy Guarín vivieron muchas polémicas por su romance y residencia en China, donde el deportista jugaba en ese momento. Después de su paso por Brasil, anunciaron en noviembre del 2018 el embarazo de la modelo. Jacobo , su primogénito, nació en Miami, Estados Unidos, en enero del 2019; sin embargo, la pareja se separó un año después.

Desde el 2020, la empresaria regresó a vivir a su ciudad natal, donde aún continúa con su hijo Jacobo, de tres años. Hace poco, Sara hizo una interacción con sus seguidores y activó ‘la cajita de preguntas’. Una de las respuestas más llamativas la dio cuando un internauta le preguntó por su capacidad de sobreponerse a los obstáculos.

“¿Cómo eres tan fuerte? Hay días en que siento que no puedo”, le preguntaron, y la paisa decidió responder con una de sus enseñanzas más grandes de vida. “Yo también tuve momentos en los que sentía que me iba a morir. Miren esta foto, estaba parada en las ganas de vivir y por dentro estaba vuelta nada. No todos los días son buenos, ni fáciles, pero hay que estar claros en algo: todo pasa. ¡Todo!”, escribió junto a una foto donde sostiene a su hijo de algunos meses de nacido y luce un aspecto físico diferente con el que sus fanáticos acostumbran a verla actualmente.