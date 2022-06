“Estábamos en bancarrota”: crisis de Carlos Vives con Claudia Elena Vásquez

Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vásquez llevan dos décadas de amor. Se vieron por primera vez cuando ella era Miss Colombia en un vuelo a Miami. Más adelante, 5 años después, se reencontraron en el canal RCN por temas laborales.

En una entrevista con Jorge Ramos, Carlos Vives y su esposa Claudia Elena Vásquez abrieron sus corazones en el programa Algo personal y allí revelaron detalles íntimos sobre su relación. Aunque actualmente sus vidas personales y profesionales brillan en el mundo del espectáculo, como muchos, al principio no la tuvieron para nada fácil. La pareja enfrentó una dura situación económica que puso a prueba su amor.

De acuerdo con las declaraciones de Claudia Elena, en una época Carlos Vives dejó de sacar música nueva pues se cruzaron algunos inconvenientes con su casa productora EMI. “Carlos es un talento impresionante pero en ese momento no había un equipo de trabajo que lo rodeara, desde la parte administrativa. Yo soy ingeniera química. Yo estaba en otra industria, yo trabajaba en la industria de la perfumería”.

Debido a eso, relataron, experimentaron una dura escasez por falta de administración, lo que más adelante los llevó directamente a la bancarrota. “En 10 años hemos construido un patrimonio. De pasar de verdad una situación económica difícil, o sea no teníamos con qué pagar los servicios públicos en la casa. Estábamos en una situación dramática, en la bancarrota”.

Claudia Elena relató que pasaron 8 años en los que el samario estuvo alejado de la industria musical, hasta que ella se animó y lo motivó. “Le pregunté: ‘¿Quieres volver a cantar?’, y me dice: ‘Sí, yo quiero volver a cantar’. Le digo: ‘Bueno, escribe, vete a escribir’, y se fue para Santa Marta. Yo iba los fines de semana mientras terminaba de apagar incendios en Bogotá, y cuando llegaba Carlos me decía: ‘Mira esto que escribí’. Me cantó ‘Volví a nacer’. Al otro fin de semana me cantó ‘La foto de los dos’, ‘Bailar contigo’. Yo dije: ‘Tenemos canciones increíbles’”, dijo.

La esposa de Carlos Vives le confiesa a Jorge Ramos que estuvieron en bancarrota | Algo Personal

Fue en ese momento, que Carlos Vives tuvo un renacer en la música, pues debido a ese estancamiento musical tuvo que desempeñarse en otras facetas mientras salían adelante de esa prueba, que, finalmente, sirvió para fortalecer su amor con Claudia Elena. “La disquera me decía que musicalmente no iba para ninguna parte. Se acabó todo, pero yo seguí trabajando en Bogotá, haciendo de todo. Había que sobrevivir. Si había que disfrazarse para recibir los domingos a los niños yo me disfrazaba para recibir a los niños en un restaurante familiar que tenemos”.

