Juan Pablo, del ‘Desafío The Box’, entre el abandono y el trabajo en el campo

El Desafío The Box es un reality en el que los concursantes ponen a prueba sus condiciones físicas para convertirse en los mejores superhumanos. Sin embargo, también es un espacio en el que cada uno de los competidores aprovecha para dar a conocer sus historias de vida.

Juan Pablo Casallas ha tenido que superar diferentes obstáculos a lo largo de sus 27 años. En una reciente entrevista con el programa La Red del canal Caracol, el integrante del equipo Gamma abrió su corazón y revivió algunos momentos de su infancia que lo marcaron.

Juan Pablo sufrió el abandono de su padre

Desde que tenía 10 años, el participante del Desafío The Box tuvo que trabajar en las labores del campo, pues su padre los abandonó y él tuvo que asumir los gastos de su casa. “El trabajo de agricultor es muy duro, como sembrar papa, fumigar. Cuando era pequeño tocaba colgarse una máquina en la espalda y eso me sacaba vejigas, yo tenía como 10 años”.

Más adelante, su progenitora conoció a otro hombre y se fue a vivir con él, pero al ser tan estricto, Juan Pablo fue víctima de maltrato. “El era muy celoso con mi mamá, no quería verla con nadie, tuvimos muchos problemas sobre todo, por no hacer las cosas bien, entonces me pegaban mucho”.

A raíz de esas situaciones, el concursante reveló que a sus 15 años comenzó a consumir bebidas alcohólicas para evadir la realidad. Tras tantos conflictos en su casa, Juan Pablo decidió mudarse a Sogamoso y comenzar una vida solo. Al principio, tampoco fue para nada fácil, pues una persona que, supuestamente, lo iba a ayudar, terminó ‘sonsacándole’ su sueldo. “Primero me dijo que podía disfrutar del cien por ciento de mi sueldo, pero al llegar la primera mensualidad me descontó la comida, la habitación y otros servicios. Y pensé en volver a mi casa, con mi mamá, pero sabía que si lo hacía iba a mostrarme como una persona débil”.

De acuerdo con lo que dijo, llegar al Desafío The Box ha sido un aliciente en su vida, que cambió por completo, pues ya se dio a conocer ante todo un país.”Este programa para mí es algo grande, algo que nunca creí alcanzar, pero gracias a Dios logre llegar aquí, lo estoy viviendo y es un sueño maravilloso”.

