Maluma habló sobre Anuel AA y Bad Bunny ¿Se odian?

Entre los cantantes de reguetón se hizo famosa una práctica, mundialmente conocida como ´tiradera´, en la que dentro de las letras de sus canciones se mencionaban a sus colegas, haciendo comentarios negativos sobre ellos.

Actualmente, cada vez son menos las canciones que se dedican a hablar mal de otro cantante, pero al parecer hay algunos intérpretes que no lo han dejado de hacerlo. Varios internautas se han encargado de recordarlo al revivir un conflicto que sucedió entre Maluma , Bad Bunny y Anuel AA .

¿Qué pasó entre Maluma, Bad Bunny y Anuel AA?

Todo inició cuando el ex de Karol G publicó, en octubre del 2019, el video de Gan-ga , su nuevo tema. En la canción terminó refiriéndose al paisa diciendo, “Nunca Flow Maluma, siempre Real G”. Horas después, Bad Bunny, el intérprete de Yo perreo sola, publicó, en su cuenta de Twitter, la misma frase. Rápidamente se convirtió en tendencia y hashtag.

Todo parecía haber quedado ahí, pero un mes después, el colombiano de 28 años, habló al respecto. Igual de confundido que sus fanáticos, aseguró que no había ninguna historia detrás que él recordara. “La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido. Pero te digo la verdad, yo quiero que Bad Bunny me llame o Anuel me llame y me digan: mira ¿sabes qué? Nunca flow Maluma siempre real G, por esto. Yo no lo entendía, me lleva en la mala, Bad Bunny yo no le he hecho nada, yo me acuerdo cuando lo conocí en el estudio de Luian, cuando me dijeron que hiciera una canción con él y lo metí en una “Sexo sin cariño” que nunca salió, grabé el video hace como 3 o 4 años en Colombia, pero nunca salió”, dijo en una entrevista con Soy Molusco.

nunca flow Maluma, siempre REAL G — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) October 17, 2019

En la misma conversación, Juan Luis Londoño Arias, nombre de nacimiento del cantante, aseguró que, aunque aprecia a ambos artistas, prefiere que no hablen de él. “Yo quiero que esos artistas me digan a mí cuál es el flow y si me llevan en la mala por qué. Igual yo los aprecio, cada quien tiene lo que se merece… A mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí, cuando a mí no me interesa hablar de ellos”, finalizó.

Ahora, tres años después, los cantantes siguen sin colaborar juntos en una canción propia. Su participación no ha pasado de algún remix de otros artistas que los han invitado. Este recuerdo avivó los comentarios de muchos fanáticos, en cuanto a la existencia de la enemistad de los dos puertorriqueños y el colombiano. Ninguno de los dos artistas puertorriqueños se han manifestado al respecto.