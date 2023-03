Exclusivo. Encontramos a Iván López, de La ley del corazón, radicado en Venezuela

El actor bogotano Iván López, vive a sus 42 años, una nueva etapa de su vida en la cual su esposa, la actriz venezolana Vanessa Mendoza, y su hija, Alegría, son eje de su día a día. El actor, radicado en Caracas, nos contó de sus planes.

Iván López vive en Venezuela con su esposa (también actriz) e hija Foto: Guillermo Feliz

“Uno muchas veces se queda sobre lo seguro y olvida que la vida también trae riesgos y es importante arriesgarse, hacer otras cosas, abrir puertas en otros mercados, dejar la zona de confort y emigrar. Y eso hice”, comenta el actor Iván López, quien cambió su vida luego de estar en la cima de popularidad, después de encarnar a Nicolás Ortega en La ley del corazón.

Más historias de vida de famosos Lee cómo vive la condena a servicio comunitario Cardi B La cantante fue condenada por golpear a dos mujeres y, aunque parezca increíble, disfruta de su servicio comunitario. Entérate por que Cardi B asegura que la condena por violación es lo mejor para su vida Cardi B habla de su condena por violencia Entérate cómo se arruinó Marcelo Cezán El presentador de Bravíssimo, Marcelo Cezán, confesó cómo sus excesos lo llevaron a la ruina por deuda millonaria. Aquí la impactante historia Lee cómo cayó en la ruina Marcelo Cezán Marcelo Cezán reveló cómo cayó en la ruina económica

“Viajé en el 2019 a México y me quedé casi un año. Regresé a finales del año a una obra en el Teatro Nacional. El 2020 fue para quedarnos en casa por la pandemia y en el 2021 me fui del país. Cerré mis casas, mis cosas, todo lo vendí, lo regalé y emigré”. López afirma que la base con su esposa, la actriz Vanessa Mendoza, inicialmente era México, pero la llegada de Alegría, su hija que cumplirá el 24 de abril su primer año, lo cambió. “Por su nacimiento y también por la familia y la comodidad de mi esposa, nos radicamos definitivamente en Caracas, pero yo me muevo entre los dos países”.

Los proyectos de Iván López

“Yo ando entre Venezuela y México. Estoy haciendo varias cosas con mi esposa, proyectos para hacer contenidos y desarrollar series en Venezuela. Desde hace más de cuatro años estoy interesado en producción, coproducción y escritura de guiones. Ahora estamos haciendo un producto de turismo que pronto va a salir en redes y en nuestro canal de YouTube. El proyecto de turismo lo quiero replicar en Colombia para el segundo semestre y viajar con Vanessa y con Alegría y que conozcan un poquito de Colombia y presentarles el país tan espectacular que tenemos”.

Así es la vida familiar de Iván López

Iván confiesa que su estado actual, de esposo y padre, lo anhelaba. “Estoy en familia, siendo papá y todo lo que eso conlleva. Yo siempre he soñado con tener una familia grande con hijos y ya empezamos. Tenemos a Alegría y queremos tener dos más. El tener a un ser humano a cargo de uno, verla crecer, estar en familia, dedicarme prácticamente a ellas para mí ha sido muy importante, es un momento de la vida que no es negociable y no lo cambio por nada”.

“La vida da muchas vueltas, uno cree que se va a quedar en algún lado, pero ahora estoy en Caracas desde hace más de un año y la verdad muy contento, haciendo familia que es tan importante. Si estuviese grabando no tendría el tiempo para hacer estas cosas”.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia

Iván tiene planes de volver a actuar, pero no tiene prisa. “Claramente me hace falta preparar personajes, pero en este momento no hay afán”. Afirma que ha enviado casting virtuales a México, Colombia y Estados Unidos. “La virtualidad nos permite estar en cualquier parte del mundo y movernos así. Y si hay que viajar pues se viaja, ya sea a Ciudad de México, Bogotá o Los Ángeles, a donde la vida le ponga ese camino”.