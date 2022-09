Fernando Allende, el galán de telenovelas regresa a Colombia

Aunque no es colombiano de nacimiento al mexicano Fernando Allende lo unen muchos aspectos a nuestro país, uno de ellos: aquí comenzó artísticamente una carrera que se internacionalizó. El galán de telenovelas habló en primicia de sus planes, su obsesión por ser un gran padre y su estilo de vida.

Fernando tiene planes de radicarse en el país Foto: Carlos Tonatiuh cortesía

Fernando Allende el galán de telenovelas

Fernando Allende se convirtió en un galán de telenovelas en las décadas 80 y 90. Sus roles protagónicos en melodramas mexicanos fueron muy populares en todo el continente. En Colombia su imagen era más que familiar, pues aquí comenzó su carrera encarnando un personaje muy nuestro: fue Efraín en una adaptación de María, cuando apenas tenía 16 años. Él reconoce que ese fue su primer gran inicio y de ahí, por décadas ha estado vinculado a nuestro país y ha vivido en él por temporadas. Estuvo en 1991 en Sangre de lobos, la novela que catapultó a Aura Cristina Geithner, fue el parejo de Adela Noriega en María Bonita, cuando la mexicana era la imagen más popular de las telenovelas, eso sin contar su carrera musical y otras series y películas.

Aquí las noticias que son tendencia del entretenimiento

Sin embargo, por años Allende ha estado ausente de la escena colombiana. En abril pasado retornó en la Feria del Libro de Bogotá presentando su biografía Fragmentos del futuro, donde reveló eventos personales inéditos y algunos sucesos divinos en su vida. La ausencia de la figura paterna que tuvo está en el inicio del escrito. Allende conoció a quien le dio la vida siendo adulto. “Fue una relación amigable, cordial”, pero cree que es con la convivencia que se logran lazos más fuertes y en su caso “llegamos hacia donde pudimos llegar”. En su caso no hubo resentimientos ni culpas y su padre se fue tranquilo. Hay que mencionar que Allende siempre se ha caracterizado por sacar provecho, incluso de lo aparentemente negativo y este evento no ha sido la excepción.

“Yo soy de las personas que piensa que todo en la vida pasa para bien. Si a mí me sucedió eso (la ausencia paterna) era porque mi misión era hacer todo lo contrario y estar presente siempre en la vida de mis hijos; compartiendo con ellos sus ideales, sus tristezas... Tal vez si yo hubiera tenido otro padre no hubiera sido tan excelente papá. No es lo que la vida te da, sino lo que haces con eso… Todo es lección de vida, el asunto es cómo tomas lo que te sucede. Yo he comprendido que debo darles el mismo valor a las experiencias negativas, si así se les puede llamar, como positivas. Una perdería valor si no existiera la otra. Lo negativo, por decirle de alguna manera, conforman experiencias que te hacen aprender y te dan conocimiento porque te enseña por dónde no es, qué personas debes alejar, que no decir. Las buenas te confirman que estás en el camino correcto, pero si vamos a las otras, realmente son las que más te sirven”.

También te podría interesar: Matías Mier confirma separación de Melissa Martínez

FERNANDO ALLENDE VIVIRÁ EN COLOMBIA

A Colombia regresará en breve, más exactamente a Cali por asuntos profesionales sobre los cuales son puede detallar. “Hay varias cosas que están sucediendo. Quiero atraer producciones locales se internacionales a Colombia el país tiene la capacidad de ser centro de producción. Tengo un par de proyectos que puedo localizar y me llama la atención la calidad de los artistas colombianos y sus técnicos y por otro lado, hay dos o tres proyectos de los que no puedo anticipar mucho”. Lo que si puede decir el mexicano, que ahora tiene mánager colombiana, es que, así como tiene casa en Colorado, Estados Unidos; otra viviendo en Puerto Rico, de donde es su esposa María, también planea comprar en nuestro país. “Quisiera y voy a vivir en Colombia; no hay nada que haga a mi esposa más feliz a mí, que vivir donde nazco artísticamente. Me siento colombiano. Me siento identificado con el folclor, la comida y, sobre todo, con su gente. Entre los planes está comprar una propiedad en Bogotá, Cartagena, Cali o Medellín”. Fernando lleva 37 años con su esposa María, tiene dos hijos Elán, de 32 años, quien reside en Estados Unidos y tiene dos hijos (Valentina y Fernando) y Adán, de 29, quien estudia en Puerto Rico.