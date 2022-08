Foto: Carolina Cruz recordó la cirugía por macrocefalia que tuvo su hijo Salvador

El 19 de febrero del 2021, nació Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. A los pocos meses, la presentadora de Día a Día comenzó a contar a través de sus redes sociales que el pequeño estaba enfrentando unas complicaciones de salud.

Te puede interesar: ¿Carolina Cruz de ‘Día a Día’ tiene una hija en Estados Unidos? Esto respondió

Fue a través de sus redes sociales que la presentadora recordó cómo, hace un año, vivieron como familia uno de los momentos más difíciles, pues el niño tenía que ser intervenido quirúrgicamente por una macrocefalia que se le generó a los tres meses. “Hoy, hace exactamente un año estábamos en la @fsfb_salud esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos. Te entregué en los brazos de todo el equipo médico de @fsfb_salud (los mejores) y nuestro angel @kemelahmedghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla pero con la confianza y la FE puesta en DIOS, que todo estaría bien”, escribió en un post que está acompañado de una serie de fotos de Salvador en la clínica.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La presentadora, quien fue pareja de Lincoln Palomeque durante casi 14 años, también contó cómo fueron esos días y agradeció a cada una de las personas que estuvieron pendientes. “He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno…GRACIAS). Hoy, un año después te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me SALVASTE, SALVADOR…Nunca duden, nunca pierdan la FE, Los milagros existen y DIOS siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena. Que tus miedos no sean más fuertes que tu FE”.

Vea también: “Un daño severo”: Juan Carlos Giraldo de ‘La Red’ tiene grave secuela del covid-19

Inicialmente, la pareja trató de mantener todo en privado. Incluso, cuando se comenzó a rumorar de la situación del niño, la modelo vallecaucana desmintió en sus redes sociales y dijo que su hijo estaba en perfectas condiciones y que todo era una mentira.