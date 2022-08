“Un daño severo”: Juan Carlos Giraldo de ‘La Red’ tiene grave secuela del covid-19

Cada fin de semana, el programa La Red del canal Caracol, presenta varias historias de vida de algunos famosos que, con grandes detalles, revelan lo que ha sucedido con sus vidas.

En la más reciente emisión, la actriz Alejandra Isaza, recordada por su participación en Tu Voz Estéreo, reveló que, debido al estrés, perdió la audición de su oído derecho. “Fue mucho desespero, mucha impotencia, me cuestionaba: ‘por qué me pasa esto a mí, yo qué hago mal, soy buena hija’, yo pensaba: ‘Diosito qué pasa’. Fue un infarto en el oído derecho, se desconectó completamente. Es una enfermedad idiopática, porque se desconoce su procedencia. Se relaciona con el estrés, por la carga laboral que probablemente yo estaba manejando, pero se desconoce el por qué … Tuve problemas emocionales, me guardaba todo para mí y de pronto fue eso. Me hicieron muchísimas intervenciones, exámenes, descartaron un derrame y definitivamente lo perdí”, afirmó.

Juan Carlos Giraldo también perdió parte de su audición

Al igual que la actriz, Juan Carlos Giraldo, presentador de La Red, también confesó que vive una situación similar, pero como consecuencia del covid-19. De acuerdo con lo que dijo en medio del programa este fin de semana, luego de conocer la historia de Alejandra, él perdió el 40% de la capacidad auditiva.

“En mi caso, tuve un daño severo en los oídos, pues fue 47% de pérdida en el izquierdo y 36% en el derecho. Digamos que es muy duro confrontar eso porque como dice ella (Alejandra Isaza) uno empieza a decir ‘¿cómo?’. Y si te hablan del otro lado, entonces ‘¿Qué, qué?’”.

El presentador aclaró que, a diferencia de Alejandra que fue por estrés, lo suyo ocurrió como consecuencia del covid-19. “Lo cierto es que uno si dice: ‘Pucha, por qué’. Lo mío sí fue por el covid-19, por las fiebres tan altas y todo aquello”.

El presentador aprovechó para enviarle un mensaje a Alejandra Isaza para que tenga fortaleza, pues entiende que no es un proceso fácil de asimilar. “Alejandra, noto que estás preguntándote por qué la vida te pone esto o por qué Dios. No. Hay que seguir adelante, afortunadamente está la tecnología y existen estos audífonos que ayudan”.

