Fotos: el galán de La momia, Brendan Fraser, está irreconocible

En la década de los 90 el actor hollywoodense Brendan Fraser se convirtió en todo un galán de la pantalla al protagonizar historias como George de la selva, La momia y Viaje al centro de la tierra por mencionar algunos. Su carrera fue seguida por importantes directores que lo incluyeron en sus elencos, no obstante, hace algunos días reapareció en la alfombra del Festival de Cine de Tribeca, y de inmediato los comentarios no se hicieron esperar. En redes sociales los usuarios no podían creer que fuera él, ya que lucía con bastantes kilos de más. La pregunta era simple ¿qué la había pasado a Brendan Fraser? En realidad, su sobrepeso ha sido completamente planeado y laboral, ya que subió para encarnar un personaje en su nueva película. Aunque el personaje tiene 230 kilos de más, el actor aclaró que tampoco iba a llegar a esos extremos y aunque en efecto está subido, para llegar a esa apariencia mórbida se ayudó en el rodaje con implantes.

Los cuestionamientos surgidos por la apariencia de Brenda, que para algunos lo hizo irreconocible recordaron para muchos de sus seguidores una historia bastante impactante que él ha tenido y que involucra haber sido víctima de abuso sexual, cuando ya era una estrella y padecer un síndrome que puso en peligro su salud.

ACOSO SEXUAL Y ENFERMEDAD

Lo primero ocurrió en 2003, pero solo más de 15 años después lo confesó. Según revelaciones hechas a la revista GQ fue víctima de una agresión sexual, por parte del presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood Philip Berk, quien habría acosado al actor en un almuerzo que organizó la asociación que entrega los Globos de Oro. El actor contó: “Su mano izquierda hace un rodeo, me coge la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y lo empieza a mover por ahí”. Esto sumió a Brendan en una depresión y a esto añadió quebrantos de salud que empezó a sufrir hasta descubrir que se trataba del síndrome de desgaste profesional o burnout, ocasionado por el exceso de exigencia física. Tuvo lesiones en un disco de la espina dorsal, una costilla rota, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales.

“Destruí mi cuerpo haciendo escenas de riesgo”, dijo en la entrevista con la revista GQ. “Cuando hice la tercera película de La Momia me envolvían con hielo y cinta. Me hacía un exoesqueleto todos los días”, dijo.

Volviendo al acoso, el acusado siempre ha negado el incidente que relató Brendan, pero años después fue retirado de su cargo.

La vida personal de Brendan también se vio afectada y terminó divorciándose de su esposa en 2009, luego de 21 años de casado. Trabajó en películas de bajo presupuesto y reapareció en 2016 en la serie The Affair, donde interpretó al funcionario de prisiones John Gunther, pero en realidad su renacer actoral está ocurriendo ahora con la película de Darren Aranofsky, The Whale que le ha exigido subir de peso y con la que espera volver a ser taquillero y con buena crítica este actor de 52 años.