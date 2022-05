Freddy Beltrán, ex de MasterChef Celebrity, era incapaz de hablar en público

Hoy en día Freddy está casado, tiene una familia estable y dos hijos. Aquí con el menor. Foto: arc

El bogotano Freddy Beltrán es hoy un reconocido comediante que ha logrado tal fama que incluso hizo su paso por Masterchef Celebrity, de niño tuvo problemas para comunicarse, era inseguro, temía al rechazo, le sudaban las manos y temblaba al hablar, ganarse la vida frente a un público era lo más lejano para él que finalmente lo superó todo, gracias a la comedia.

Cuando Freddy Beltrán era un niño y vivía en la localidad de Usme en Bogotá no era el alma de las piñatas ni el más popular, como podría pensarse del hoy comediante y actor de películas. “Siempre tuve dificultades para comunicarme, para hacer contacto social, era súper tímido, todavía lo soy, solo que ahora si me puedo expresar”. Beltrán recuerda que a la hora de hablar en público sufría como ninguno. Por eso a sus 15 años recibió ayuda psicológica y dentro de las herramientas disponibles apareció el teatro y comenzó a tomar talleres. “No tenía novia, tenía miedo rechazo de las niñas, me sentía feo, chiquito; no era ni el más chistoso, ni tampoco vago, era retraído, solitario. El director de una de las obras en las que participaba notó que la gente se reía cuando yo salía. A mí se me bajaba la tensión, tartamudeaba, era terrible. Él me decía que no mirara al público, sino que hiciera de cuenta que estábamos solos. Yo sudaba frío, se me enredaban los parlamentos y la gente se reía, ahí surgió la idea de hacer comedia”.

Los oficios de Freddy Beltrán

La frase “usted es chistoso haga comedia”, comenzó a calar en la mente de Freddy quien pronto empezó a estudiar Licenciatura en Ciencias Sociales en la pedagógica. “Luego de dos semestres tuve que retirarme porque me convertí en papá al nacer mi hija Merly Dayana. Me tocó trabajar en muchas cosas. Fui ruso, acomodé ladrillo y domiciliario. En esa época soñaba con ser artista y cambiar el mundo”. Después de trabajar cinco años como auxiliar de panadería decidió volver a la universidad, esta vez a la facultad de Artes escénicas.

Freddy que llegó a Comediantes de la noche cuando aún era parte de ese círculo bogotano callejero, se enteró de la convocatoria que RCN hacia a través de su amigo Ricardo Quevedo, se presentó y quedó, reconoce que su ingreso a la televisión partió su vida en dos. “Comediantes cambió mi vida, mi percepción, vi un mundo más grande, más allá de la U, significó que todo el país me conociera pero también opinara, no estaba acostumbrado a que me criticaran. Al principio no estaba preparado. Hoy es distinto y vivo de eso”.