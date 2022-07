Galería: las 5 fotos más sexis de Sofia Vergara a sus 50 años

1/5 Hace pocos días, la actriz de Modern Family presumió de sus curvas con un diminuto bikini posando para una foto frente a un espejo. La imagen cuenta con más de 1 millón de likes y supera los 7.000 comentarios. Foto: Instagram - Instagram 2/5 Los años no le pasan a la estrella de Hollywood. Esta foto de la actriz mostrando su tonificado cuerpo, que publicó en su perfil de Instagram, corresponde a la década de los 90’s cuando todavía se encontraba en sus veintes. Muchos seguidores afirmaron que la actriz no ha cambiado en nada desde ese entonces. Foto: Instagram - Instagram 3/5 Mientras disfrutaba de un fin de semana en su casa, la colombiana posó dentro de una piscina con un vestido de baño enterizo, que resaltó sus curvas y el perfecto estado de su piel. Los comentarios que le dejaron sus seguidores fueron elogiando su gran e indiscutible belleza. Foto: Instagram - Instagram 4/5 Esta foto en topless publicada el año pasado en su perfil de Instagram, alcanzó casi los 700 mil likes. Lo que también llamó la atención de sus seguidores fue el perrito que tenía en su espalda mientras ella posaba boca abajo. Foto: Instagram - Instagram 5/5 A la barranquillera le gusta recordar y compartir fotos de hace más de 20 años. En esta aparece posando con un traje de baño negro junto a un caballo también en la época de los 90. En ella se resaltan sus esbeltas piernas. Muchos en redes la comparan como se encuentra actualmente y dicen que está intacta. Foto: Instagram - Instagram

Sofía Vergara tiene una carrera que no solo se circunscribe dentro de lo artístico, sino que ha ido más allá. Al mejor estilo del espíritu colombiano, la barranquillera es una prueba de que cuando de trabajar por lograr una meta se trata, nada le queda grande.

Para comenzar, Vergara es hoy por hoy uno de los talentos mejor pagos de la televisión en el mundo. Muchos pensaban que después de la comedia Modern family, que la lanzó a la fama internacional por su papel de Gloria, y con el que se convirtió en la actriz mejor remunerada, pues llegó a facturar 500.000 dólares por episodio, el boom de la Toti terminaría, pero no fue así.

La comedia terminó en el 2019, y para el 2020, Sofía fue convocada para ocupar una de las sillas de American Got Talent, junto al creador del exitoso formato, Simon Cowell, a la alemana Heidi Klum y a Howie Mandel. Ahora graba su segundo año con el programa, y el público, simplemente, la adora. En las audiciones y presentaciones, cuando se torna emotiva, Sofía no teme hablar en español, expresarse con ‘cheveridad’, como dicen en la costa, o simplemente usar un dicho o un adagio local. No hay duda de que su raíz colombiana la llena de orgullo.

Cuando decidió que deseaba ir en busca de su sueño como actriz, y dejó la Florida para instalarse en California, Sofía no lo tuvo todo tan fácil. En principio, su marcado acento le cerró puertas, pero un día, como lo ha revelado en varias entrevistas, decidió que le sacaría provecho a ese acento colombiano para hablar inglés y que sería la mejor latina que podía existir en Hollywood, así que se tiñó el pelo de oscuro, se bronceó y retomó los castings.

Con trabajo constante, finalmente empezó a quedar en repartos de películas. Una de las primeras fue Big Trouble, donde tuvo un papel secundario. Este trabajo se convirtió en una plataforma para ella y para su empresa, que realizó el marketing en América Latina, con tan buenos resultados que productoras como Universal y Paramount los contrataron. Tanto Sofía como su primera compañía estaban logrando entrar al mercado anglo. Vinieron varias películas más y poco a poco su rostro fue volviéndose familiar para la audiencia.

Madre y esposa

Las cámaras, los flashes y el rol de empresaria e imagen de marcas famosas no han impedido que la barranquillera se convierta en una mujer realizada personalmente. Si hay alguien que ha disfrutado de la vida en pareja, de las relaciones familiares y del papel como mamá es la Toti.

Madre de un único hijo, Manolo, a quien ha apoyado en su empeño por seguir una carrera detrás de cámaras; esposa desde hace siete años de uno de los hombres más guapos del entretenimiento, el actor Joe Magnaniello; e hija de doña Margarita, la mujer que la ha acompañado desde que salió de su natal Barranquilla y que hoy sigue a su lado, también ha sabido ser hermana y prima. Incluso muchos de sus familiares viven en Los Ángeles, y con ellos mantiene un estrecho vínculo.

