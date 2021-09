“Hice algo descarado”: reveló María Cecilia Botero de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’

María Cecilia Botero es una de las actrices con mayor trayectoria y más queridas de nuestro país. A lo largo de su impecable carrera, ha participado en importantes producciones como Lunes de comedia, La rosa de los vientos, Amas de casa desesperadas, Muñoz vale por dos, Secretos de familia, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, entre muchas otras.

En diálogo con Vea, la actriz reveló cuál ha sido la clave del éxito que ha tenido en su carrera.

¿Cuál es tu secreto para estar siempre vigente?

“Yo creo que lo que hice fue algo descarado, porque me arriesgué a hacer otras cosas, arriesgarme a presentar noticias, hacer magazines, a presentar realitys, entretenimiento, o sea como que eso creo que me dio la vigencia, que si no estaba haciendo novelas, estaba haciendo presentación. Eso hizo que me conociera también más gente, no solo los que ven novelas, sino los que ven noticias, los que ven otro tipo de programas y que yo muy descarada me arriesgué, y como yo siempre dije, ´intentémoslo de pronto sí funciona´, y muchas cosas han funcionado por un tiempo, otras por otro. Soy arriesgada, y eso ha sido de pronto el secreto, no veo otra explicación. También la gente ha sido muy amorosa conmigo, el público en general, siempre me mandan mucha buena onda”.

¿Cómo has hecho cuando no tienes trabajo?

“La gente tiene la idea que ser popular o famoso es equivalente a tener plata, cosa más alejada de la realidad. Si estamos en una novela o proyecto que tiene éxito, somos famosos en ese momento, y esos meses nos pagan muy bien, pero luego pasa un año, año y medio, dos años en que no hay proyectos, entonces esos cuatro meses donde te pagaron bien te tienen que alcanzar para dos años. Hay que saber entender que eso es así. No siempre alcanza, entonces uno se endeuda. Yo he pasado momentos muy difíciles de deudas terribles, pero pues poco a poco uno va saliendo y si uno es juicioso, lo logra”.

Cuéntanos un poco sobre Nuevo Rico, Nuevo Pobre

“Fue una sorpresa enorme, porque es una novela de tanto tiempo que uno diría ‘está desactualizada’, pero finalmente no, creo que lo esencial siempre va a estar de moda. Creo que lo que la novela nos dice y nos cuenta, es algo que siempre va a estar de moda que es un poco esa percepción que tenemos de los ricos y de los pobres, generalmente tan equivocadas. Esta novela sirve para mostrarle a la gente un poquito de eso. Mi personaje es hermoso, Antonita ha sido uno de los personajes más bonitos que yo he hecho, porque es una mamá muy especial”.

¿Qué tiene María Cecilia de Antonia?

“Creo que acudí a mi maternidad, a mi mamá también, y a explorar y a tratar de sacar mis mejores cosas para ponérselas a ese personaje y creo que ahí están, no sé cuáles más, cuáles menos, pero finalmente Antonia está construida con mis sentimientos, con mis maneras de ver, de pensar, así que debe tener bastante”.

