Hugo Patiño: edad, esposa, hijos y más datos del humorista de ‘Sábados Felices’

Hugo Patiño es, sin duda, uno de los mejores humoristas del país. Sus más de 50 años de trayectoria en el mundo artístico lo han hecho merecedor de múltiples reconocimientos.

Es conocido también por sus personajes de ‘El príncipe de Marulanda’, ‘El bobo Anselmo’, ‘El patrón del viejo Caldas’, entre otros, con los que se ha referido a la vida cotidiana. Cuando inició Sábados Felices de Caracol Televisión, el artista fue uno de los primeros integrantes del elenco.

Antes de eso, hizo parte del programa Operación Ja, ja en 1970, junto a sus colegas Jaime Agudelo, Carlos Sánchez, Óscar Meléndez, Humberto Martínez, Jorge Zuluaga y Enrique Colavizza. También, participó en Señoras y señores y fue presentador de Tv Guía.

Hugo Patiño fue uno de los primeros humoristas que se atrevió a imitar a los políticos y muchos otros personajes reconocidos del país y del mundo de la farándula. “Algo que me dijeron y que siempre hacía era hacer las cosas con respeto, sin burlarse del personaje y eso a la gente le gustó”, dijo en una oportunidad el artista.

¿Por qué Hugo Patiño fue apodado como ‘El príncipe de Marulanda’?

Fue Alfonso Lizarazo, también humorista, quien se encargó de ponerle el apodo de ‘El príncipe de Marulanda’, en honor al primer centenario de la fundación de Marulanda, municipio donde nació Hugo. El apodo fue complementado gracias a un perro que se llamaba Príncipe.

¿Cuántos años tiene Hugo Patiño?

Hugo Patiño Vásquez nació el 10 de marzo de 1930 en Marulanda, Caldas, pero se crio en el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca, donde es conocido como ‘El Marqués de Sevilla’. Actualmente, el artista tiene 93 años.

¿Cuántos hijos tiene Hugo Patiño?

El humorista se convirtió en papá a los 50 años. De su primer matrimonio nacieron Tato y Brenda. La menor nació cuando Patiño tenía 76 años, fruto de su amor de su segundo matrimonio.

Dora Castrillón, esposa de Hugo Patiño, 44 años menor que él

En una entrevista con KienyKe, el humorista de Sábados Felices, reveló algunos detalles de su vida amorosa. “Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio. La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas”.

De acuerdo con lo que dijo, conoció a Dora Castrillón cuando era menor y él tenía 55 años, razón por la que, al principio, recibió fuertes críticas por la gran diferencia de edad. Actualmente, ella tiene 53 años.