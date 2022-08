Karen Martínez celebra hoy, 14 de agosto, sus 43 años de edad. Con tres hijos y felizmente casada, la actriz recordada por sus participaciones en Oki Doki, Padres e hijos, Sofía dame tiempo y El cartel de los sapos, festeja su cumpleaños rodeada de toda su familia. Además de la tierna forma en que seguramente Juanes le celebrará el cumpleaños a su esposa, sus fanáticos aprovechan para recordar su historia de amor, que inició hace más de 20 años.

Juanes y Karen Martínez: 18 años de amor

En el año 2000, Juanes ya alcanzaba su fama como solista, y Karen se encontraba grabando con Rafael Novoa la novela Sofía dame tiempo. La cartagenera, que en ese momento tenía 21 años, fue una de las modelos seleccionadas para aparecer en el video de Podemos hacernos daño, canción del rockero antioqueño. El músico y la actriz se conocieron ese día, y junto al equipo de producción, terminaron comiendo en un restaurante paisa.

La timidez le ganó al cantante, pero afortunadamente la valentía de la modelo fue mayor y se decidió a hablarle. En medio de comida típica paisa, arepas con hogao, fríjoles y chicharrón, que él no come, la noche se convirtió en su primera cita sin siquiera darse cuenta. “Tres días después yo me levanté pensando ¿qué es esto que estoy sintiendo? La estaba pensando todos los días”, contó el cantante en una entrevista con Blu Radio en 2018.

A los cuatro meses de conocerse se hicieron novios, y el paisa no perdía oportunidad de presumir a su pareja delante las personas que se encontraba en las calles de Bogotá. “Esto tiene que seguir así, le decía, porque yo me quiero casar con usted, que usted sea la mamá de mis hijos. Hemos pasado por momentos difíciles, pero los hemos sabido superar, ahora tenemos una relación más profunda” recordó el cantante en la emisora 92.1 Amor. Agosto es un mes muy especial para ellos: Juanes celebra su cumpleaños el 9, Karen festeja el 14 y contrajeron matrimonio el 6, en 2004. La pareja cumplió 18 años de matrimonio y tiene tres hijos que son su adoración, Luna de 18 años, Paloma, de 17 y Dante, de 12. Para Juanes, su esposa, a quien llama Cecilia (su segundo nombre) o ´la Chechi´, es quien dirige el hogar y le ha enseñado con su espiritualidad y entusiasmo. La artista Cartagena ha dicho que su esposo es un ejemplo de lucha y enfoque, pues cuando se traza un objetivo, no para hasta alcanzarlo.