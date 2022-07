J Balvin: paseó perros y pintó casas en Estados Unidos antes de ser artista

Su nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvin, pero en el mundo artístico es conocido como J Balvin. Con solo escuchar su nombre, millones de personas alrededor del mundo identifican que se trata de uno de los íconos más grandes del reguetón. Sin embargo, antes de alcanzar la fama, el intérprete de Mi gente tuvo que realizar varios trabajos que no tenían nada que ver con la industria musical.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: Tarzán perdió su casa, comió sobras y más de su historia

Creció con todas las comodidades, sin embargo, pudo experimentar lo que significa el trabajo duro. Cuando vivió en Estados Unidos como inmigrante ilegal trabajó y luchó por cumplir su sueño. En una oportunidad, su padre, Álvaro Osorio, publicó un video en su cuenta de Instagram revelando el proceso que tuvo que atravesar para lograr ser lo que es hoy en día.

“J Balvin/Josecito. Empezó pintando casas en miami y casi toda la pintura se quedaba en la cara, con el pintor urbano de brocha gorda. Todo mundo ve la gloria pero no conocen la historia. Sus luchas. Sus sueños. Sus miedos. Como manager del inicio, construimos estratégicamente la historia para llegar a la gloria. Es un proceso de largos años con talento. Paciencia. Humildad. Resiliencia”, dice en la descripción de la publicación, que se complementa con un video que reúne foto de los comienzos de J Balvin.

Vea también: Jhonny Rivera: Vendedor ambulante y cantante de fincas, el inicio de su carrera

J Balvin: de trabajar como obrero, a estrella musical

Su vida en Estados Unidos no fue fácil. Pero con humildad y deseos de trabajar, Balvin se le midió a laborar en lo que había. “Pintaba casas en Miami, pegaba techos, repartía flyers. Eran trabajos bien fuertes. El sol en Tampa, en Orlando, pintando un techo, se derretían las suelas de los tenis. Era serio”, contó hace un tiempo en una entrevista con el generador de contenido Luisito Comunica.

En ese momento, esa era su única fuente de ingreso, lejos de imaginarse que más adelante se convertiría en uno de los exponentes de género urbano más reconocidos a nivel mundial. “Desde que decidí ser artista, gracias a Dios nunca volví a buscar otra forma de ingreso. Hoy en día tengo una visión empresarial, pero cuando estaba empezando, pedí dinero una vez prestado y nunca más”.

Te puede interesar: Criollo del Desafío The Box: perdió parte de un dedo, lavó motos y ahora es modelo

Además de su familia, una de las personas que más estuvo a su lado, apoyándolo en cada paso que daba, fue su expareja María Osorio, conocida como ‘la Mona Osorio’, con quien sostuvo una relación de más de 10 años. Pese a que terminaron, hoy en día tienen una gran amistad. “Recuerdo que hace un par de años, mi exnovia, la Mona, era quien me invitaba a comer muchas veces. Gracias. Feliz de saber que mis amigos que me ayudaron desde el principio seguimos siendo los mismos… Me siento agradecido de poderles también devolver las bendiciones que me dieron”, afirmó el cantante de música urbana.

J Balvin, quien actualmente es pareja de la modelo argentina Valentina Ferrer, madre de su primogénito Río, es muestra clara de que los sueños sí se cumplen. “Mientras más pequeño te haces, más grande te ven. Humildad”, escribió un día en su cuenta de Instagram, donde suma casi 53 millones de seguidores.

Hace unos días, el artista publicó un video de sus inicios. Allí escribió: “yo soy igual que todos ustedes y así como todos, nos toca luchar.(Buscando mi espacio en los premios Juventud diciendo ‘no nos conoce nadie pero en un añito hablamos’) que chimba los procesos. Sigamos. GRACIAS GRACIAS, GRACIAS”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí