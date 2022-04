La Segura se desahogó y contó su viacrucis en contra del dolor

A través de sus redes sociales, la influenciadora Natalia Segura, mejor conocida en el mundo digital como La Segura, ha relatado el calvario que ha tenido que vivir en los últimos meses no solo por los biopolímeros, sino también, por unos fuertes dolores que ha tenido en su cuerpo y que los médicos no han podido controlar del todo.

Las últimas publicaciones en su perfil de Instagram, donde tiene 8,2 millones de seguidores, son relacionadas con las afectaciones de salud que ha venido presentando. En un principio, se creía que los fuertes dolores que estaba experimentando eran consecuencia de una bala perdida que recibió hace unos años en su columna vertebral y que por poco la deja inválida. “Resulta que el dolor nunca se fue porque yo tengo un trauma raquiomedular … pues resulta que mi columna en ese entonces pensaba que estaba inflamada, ya luego estaba descartado porque como tal en la resonancia sale que mi columna está bien”, dijo la influenciadora a través de un reciente video, donde aparece con mejor semblante.

Además, explicó que los especialistas le han realizado varios procedimientos para disminuir el dolor en su columna pero que nada le ha funcionado. Por esa razón, llegaron a pensar que podría tratarse de los biopolímeros. “…yo me hice la resonancia de glúteos y claramente había una migración importante de biopolímeros hacia la columna por ende dijimos ‘juepucha’ que me operen, que me saquen esa mie***”, dijo. Sin embargo, los dolores han persistido. “Tirada en una cama porque es un dolor invivible tuve citas con neurocirujanos, ortopedistas, con especialista en dolor, especialista en columna, con cuanto médico y especialista usted se pueda imaginar”, explicó.

La influenciadora relató en sus historias de Instagram, que uno de sus conocidos le insinuó que alguien podría estarle realizando algún trabajo de magia negra, tema que no descartó del todo, pues aseguró que conoce personas que podrían hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, dejó en claro que no piensa acudir a ningún tipo de chamán, pues cree firmemente en el poder de Dios que la puede sanar. “Mucha gente me ha dicho que evalúe si es que alguien me está haciendo un entierro o me están haciendo cualquier brujería… Conozco personas con el corazón que pueden hacer ese tipo de cosas y que, incluso, han estado muy cerca de mí. Pero, yo reprendo eso en nombre de Jesús. Yo no voy a ir a donde un chamán porque al único que le ruego por mi sanación es a papá Dios. Si eso llegara a ser cierto, porque así como existe el bien también existe el mal, imagínense la justicia divina que le llegaría a esa persona”, afirmó La Segura.

Por ahora, está siendo tratada por un traumatólogo, quien considera que, posiblemente, tuvo un desgarre en un ligamento. “Me mandaron para el ortopedista, dos días después me revisó todos los puntos gatillo, la resonancia, pero él no me dijo que tenía una sacroileitis, pero en vista de la debilidad muscular de todo mi cuerpo, porque desde hace nueve años dejé de hacer terapia, concluyó que se trató de un desgarro de un ligamento”.