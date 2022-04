“Dos diagnósticos diferentes”: La Segura revela que los médicos no saben qué tiene

Los últimos meses para Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, no han sido nada fáciles. Por diversos problemas de salud, la influencer ha sido intervenida quirúrgicamente y ha tenido que permanecer internada en un cuarto de hospital por varios días.

Te puede interesar: “Casi me mata”: La Segura fue nuevamente hospitalizada. Esto fue lo que le pasó

Primero, la operaron dos veces para extraerle los biopolímeros que tenía en su cuerpo y que ya estaban afectando su salud. Luego, cuando parecía que su recuperación iba muy bien, tuvo que ser internada de urgencias, pues se intoxicó con un parche, recetado para disminuir unos fuertes dolores que tiene desde hace varios años, como consecuencia de una bala perdida, que casi la deja inválida.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque hace unos días fue dada de alta, parece que aún no ha terminado el proceso. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 8,2 millones de seguidores, la influenciadora reveló que por ahora, los especialistas no han definido con exactitud su cuadro médico. “Me han dado los médicos dos diagnósticos diferentes, no entiendo, y acabo de llegar de un procedimiento médico también, vamos a ver cómo me va, ya ni me hago falsas expectativas”, comentó. Por ahora, no ha dado mayores detalles de la opinión de los especialistas.

La Segura abandonó las redes por complicaciones médicas

Hace unos meses, la generadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar que por un tiempo, dejaría de hacer videos para sus redes sociales por las complicaciones de salud que ha enfrentado últimamente. “Yo he intentado hacer uno que otro video para no abandonar lo que amo hacer y lo que he luchado por tanto tiempo, pero ya no puedo más, al menos por ahora y hasta que esta pesadilla termine. A nivel emocional también me está afectando esto porque me da ansiedad ver parados mis proyectos y tantas cosas que tenía ¡No estoy bien!, entonces voy a intentar volver cuando lo esté y espero que estén aquí cuando yo vuelva para seguirla rompiendo porque esto no es un retiro”, dijo en ese momento.

Te puede interesar: “Quisiera saber qué hago mal”: Kika Nieto reacciona entre lágrimas ante críticas

Luego de ese anuncio, efectivamente en sus redes sociales no ha vuelto a compartir el tipo de contenido que hacía antes, sino por el contrario, los videos que ha publicado tratan sobre su estado de salud.