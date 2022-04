“Quisiera saber qué hago mal”: Kika Nieto reacciona entre lágrimas ante críticas

Kika Nieto es una de las generadoras de contenido más populares del país. Su nombre real es Erika Nieto Márquez y es Diseñadora Gráfica de profesión. Sin embargo, desde el 2011 se dedicó a crear contenido en redes sociales. Tiene casi 8 millones de suscriptores en Youtube, y en su cuenta de Instagram tiene más de 4 millones de seguidores.

En el 2020 sorprendió a sus fanáticos al anunciar que se retiraría de las redes sociales. “La razón por la que me voy es que esa seguridad, esa tranquilidad y esa paz interior se me fue. Tanto odio en las redes sociales me las quitó”, dijo en ese entonces a través de un extenso video. De acuerdo con lo que expresó, su retiro se dio porque había comenzado a prestarle mucha atención a las críticas que muchos de sus seguidores le dejaban. “Espero que este camino nos permita volvernos a encontrar pronto, por ahora voy a apagar la cámara”.

GRACIAS POR TODO ❤️

Luego de siete meses, la influencer volvió luego de acercarse a Dios y sentir paz. La noticia alegró a sus fanáticos quienes no veían la hora de volver a disfrutar su contenido. Hoy, es nuevamente tendencia al preocupar a sus seguidores con un video donde aparece llorando luego de verse afectada por los malos comentarios que recibió en los últimos días.

Según relató, algunos de sus seguidores le dijeron que se veía “antipática” y “fastidiosa” en algunos videos donde estaba con sus amigos. “Yo quisiera entender qué estoy haciendo mal (…) Tengo rabia conmigo porque no me quiero ver así, pero quiero decir esto porque si no lo hago nunca lo voy a decir. Siempre la gente logra ver mal lo que uno hace (...) no sé cómo hacer ese punto en el que todos estén felices y no me ataquen por un lado ni por el otro, es súper desgastante querer hacer las cosas bien y que la gente siempre lo vea todo mal”, expresó entre lágrimas la generadora de contenido quien aseguró que se sentía muy triste.

Por su parte, algunos de sus amigos más cercanos comentaron la publicación que tiene más de 400 mil likes y le dejaron mensajes de apoyo. “Sé que todo lo que haces, lo haces con el amor más grande que le tienes a tu trabajo, tus seguidores y a la gente que te rodea”, “tú eres un amor y debes sentirte tranquila porque las cosas las haces con el corazón”, “no les hagas caso, de todo se van a quejar las personas, tú vive y haz lo que te haga feliz”, “es imposible tener a todos felices más cuando eres una figura pública, haces cosas cheveres y eres muy linda”.