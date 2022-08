‘La Voz Kids’: conmovedora razón por la que Arelys Henao no tuvo fiesta de 15 años

Una de las novedades de esta temporada de La Voz Kids, es que durante las batallas, los presentadores Laura Acuña e Iván Lalinde, le muestran al público, los entrenadores y televidentes, algunas fotos de la época de infancia de Andrés Cepeda, Kany García, Nacho y sus respectivos asesores.

Cada uno ha tenido la oportunidad de revelar algunos detalles de sus vidas privadas, cómo comenzaron en el mundo musical y qué recuerdan de su niñez.

Uno de los recientes turnos fue para Arelys Henao, la ‘reina de la música popular’ y quien se desempeña como asesora de Kany. Detrás de las tiernas imágenes de cuando era una niña, hay unas conmovedoras historias.

¿Por qué Arelys Henao no tuvo una gran fiesta de 15 años?

Fueron varias las imágenes que aparecieron en pantalla, pero la que más llamó la atención fue la de la celebración de sus 15 años. De acuerdo con sus declaraciones en el programa, la situación económica de su casa no le permitía a sus padres realizarle una enorme fiesta, como lo sueñan muchas niñas.

Arelys confesó que su madre, la señora Ana María Pérez, ahorró gran parte del dinero que ganaba como vendedora de empanadas, para en cambio de hacer una fiesta, regalarle un hermoso vestido para que luciera el día de su cumpleaños. “Ella me dijo ‘hija, el día de los 15 es el más importante de una mujer’, entonces me llevó a que me tomaran esa fotico y me regaló una acuarelita para que me echara” aseguró.

En ese momento, la presentadora Laura Acuña le preguntó si después de sus 15 años sintió que su vida cambió en algo, o no. Ante el interrogante, la intérprete de Señor prohibido, respondió: “Yo trabajo desde niña, entonces me tocaba mirar qué hacer, a los 16 años salí para Medellín a San Antonio del Prado, estudié, recogí las botellas que me regalaban mis compañeros en el descanso para poder ajustar y comprarme un pan con gaseosa, y ahí aprendí peluquería y me devolví a mi pueblo a poner mi salón. Después salí desplazada por la violencia, el 6 de enero del año 1996″. Gracias a todo ese difícil proceso, logró forjar su carrera como cantante, y hoy en día es una de las artistas de música popular más reconocidas del país.

¿Cómo fue la infancia de Arelys Henao?

Sobre su etapa de colegio, la cantante también reveló que no pudo cursar todos los grados, pues no tenían dinero para tal fin. “Yo no hice toda la escuela, yo solo hice dos años de primaria, porque mi madre me enseñó a leer en los periódicos en los que mi papá llevaba envuelto el mercado a la finca. Cuando llegué al pueblo, que ya estaba grandecita, miraron que yo ya sabía sumar y leer, y me pasaron a segundo. En la mitad del año me pasaron a cuarto. Mi madre fue mi profesora y los trabajadores de la finca también me enseñaban. Vivíamos en una vereda, éramos muy pobres y era difícil estudiar en ese momento”.