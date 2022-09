‘La Voz Kids’: José Alejandro conmovió con su ternura e inocencia. Cepeda lloró

Finaliza una nueva semana de La Voz Kids. Andrés Cepeda, Kany García y Nacho han derramado lágrimas cada vez que despiden a varios de los niños que han hecho parte de sus equipos.

Según han dicho, en este punto de la competencia escoger cuál voz es mejor que la otra es muy difícil, pues los que han llegado hasta las Súper Batallas, merecen también llegar a la final, pues sus voces son increíbles.

La Súper Batalla de la ternura

El show de los niños del equipo de Andrés Cepeda, fue bautizado como ‘la Súper Batalla de la ternura’. José Alejandro, Tamara y Shahian dejaron una gran huella con sus presentaciones y conmovieron los corazones de los jurados, presentadores, el público y los televidentes.

Tamara interpretó una especial versión de Un mundo ideal, José Alejandro enterneció con Rayito de Luna y Sahian se lució en el diamante con Como tu mujer. “Estoy muy orgulloso y feliz”, manifestó el compositor colombiano cuando terminó la Súper Batalla de sus pupilos.

José Alejandro ganó la Súper Batalla

Las tres presentaciones tocaron las fibras del intérprete de Besos usados, quien tenía que decidirse por solo uno de ellos. Antes de dar su veredicto, la presentadora Laura Acuña protagonizó un momento muy especial, cuando le pidió al coach colombiano poder abrazar a José Alejandro, el pequeño de seis años que cada vez que habla y sale al escenario, cautiva con su inocencia.

De igual manera, Nacho también generó otro momento de ternura al tener una dulce charla con el pequeño que sólo respondía “sí” a sus preguntas. Los aplausos conmovieron el diamante de La Voz Kids. “Definitivamente José Alejandro es encantador. La ternura hecha persona. Me parece, y siento, que un personaje como él, le da todo el sentido a esta responsabilidad que nosotros hemos adquirido como coaches, lo vemos a él y sabemos que tomamos la decisión correcta de formar parte de este equipo y de sumarnos a estos artistas del futuro”.

Cuando estaba a punto de tomar la decisión, Andrés Cepeda no pudo contener sus lágrimas, tanto, que sus colegas Kany García y Nacho tuvieron que levantarse de sus sillas e ir a abrazarlo y consolarlo. “Quiero recordar que estas tres voces espectaculares nos hicieron dar vuelta a los tres, tuvimos unas discusiones espectaculares para que se quedaran en nuestros equipos. Los quiero muchísimo a los tres, están en mi corazón y los adoro, no sé cómo más explicarles cuánto los quiero. No quisiera tener que hacer esto, pero son las reglas de nuestro juego... Mi corazón me dice que debe continuar conmigo la voz de José Alejandro”, dijo el intérprete de Día tras día.

