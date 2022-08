‘La Voz Kids’: María Ángel presenció cuando su padre se desplomó por un infarto

Un nuevo capítulo de La Voz Kids emocionó a los televidentes. En la emisión de esta noche, arribó al escenario una niña llena de sueños, luchas, esperanza y felicidad.

María Ángel Gallego Posada es oriunda de Medellín. “Allí las mujeres somos fuertes, guerreras, luchadoras y empuñamos para adelante”, afirmó la niña, después de interpretar el tema No quererte. Uno de sus mayores sueños era presentarse en el reality musical más visto por los colombianos para demostrar el talento para cantar.

Pensar siempre en los demás ha sido otra de sus grandes pasiones. Transmitir a través de su voz muchas emociones y hacer felices a los demás, alegra su corazón y la impulsa cada día ayudar a los que la rodean. De acuerdo con lo que contó en la entrevista previa a su presentación, quiere llevar mensajes de aliento, lucha y esperanza cada una de sus interpretaciones.

Su padre, Carlos Alberto, reveló lo orgulloso que se siente de ella. Según lo que dijo, María Ángel siempre ha estado muy pendiente de él, especialmente porque desde hace un tiempo ha estado enfermo del corazón, como lo reveló la niña. Pienso en toda mi familia y especialmente en mi papá, porque él está enfermo, está mal del corazón, yo lo quiero mucho”. Los entrenadores le enviaron mensajes de aliento a su progenitor.

Carlos Alberto reveló uno de los momentos que conmovió completamente su vida. Ocurrió cuando un día le dio un infarto y María Ángel estaba presente. Ese día, al verlo en esa situación, la niña le preguntó si le podía cantar una canción que se acababa de inventar. Fue tanto el sentimiento que le transmitió, que le redujo el dolor e inmediatamente se calmó.

“Tuve un infarto en el miocardio izquierdo, me desplomé y ella llorando me dijo que no quería verme sufrir y que si me podía cantar una canción que me compuso y debo confesar que fue tanto el sentimiento que ella me transmitió que se me olvidó ese dolor tan intenso que uno siente”, dijo el señor.

María Ángel cumplió su sueño de cantar con Kany García

La niña no pasó la audición a ciegas, sin embargo, recibió algunos consejos de los entrenadores. “Tienes una voz súper linda, que creo que si logras trabajar con esos problemitas de afinación no me cabe duda de que, la próxima vez, los tres vamos a apretar el botón. Te queda camino para el año que viene”, le dijo Kany García.

Por su parte, Nacho agregó: “Todo es cuestión de ganas y de disciplina, eso es lo que tienes que aplicar para seguir con tus sueños y seguir adelante. Gracias por hacernos vivir esta experiencia”.

Antes de retirarse del escenario, María Ángel le pidió a la puertorriqueña que cantaran juntas su reconocido tema Para siempre. El momento fue aplaudido por el público y terminó en un profundo abrazo entre las dos.