Iván Lalinde, presentador de ‘La Voz Kids’, reveló por qué no se tintura las canas

Todas las noches, Iván Lalinde y Laura Acuña acompañan en el backstage de La Voz Kids a todos los niños que llegan con la ilusión de pasar las audiciones a ciegas, en las que los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, escogen las mejores voces para sus equipos.

Los presentadores son también los encargados de entrevistar a los pequeños y a sus familiares, quienes cuentan sus inspiradoras historias de vida. En muchos casos, terminan conmoviendo de manera muy especial a todos los televidentes.

Así como los niños revelan detalles de sus vidas, los presentadores y los entrenadores también lo hacen de vez en cuando en medio de las charlas con ellos.

¿Por qué Iván Lalinde no se tintura las canas?

Teñirse o dejarse el color natural de las cosas es cuestión de gustos. Hay algunas personas que prefieren no hacerlo. Tal es el caso del presentador Iván Lalinde, quien a través de sus redes sociales reveló la razón por la que se opone completamente. “Mucha gente me pregunta que por qué no me tiño las canas, yo digo: ‘no, no, no, eso es horrible, ¡un hombre con las canas teñidas!’ con todo el respeto de los que lo hacen, pero yo no lo hago porque no me gusta, me parece que uno ya como con los años encima, con la cara que se le ve, la experiencia y se le ve la trayectoria, y uno con el pelo negro, oscuro, azabache, como si fuera un joven de veinte; se ve uno como un zapato viejo remontado”, afirmó.

De igual manera, el paisa confesó que le gusta dejarse las casas porque se siente más sexi; además, porque evidencia la experiencia. “Yo creo que las canas son una seña de la vida, son una huella del tiempo, una huella de la experiencia y de lo que hemos recorrido, de lo que hemos aprendido en este paso por acá... entonces, yo no tengo por qué quitármelas, para mí la experiencia es sexi... yo no me voy a quitar las canas…y como dicen por ahí, mientras más canas, más ganas, eso sí es verdad”, reveló.

El presentador recibió muchos comentarios con los que sus seguidores lo elogiaron. “Se te ven hermosas”, “Se lucen con orgullo, no deben asociarse al número de años”, “de acuerdo contigo cada etapa de nuestras vidas hay que vivirla con la madurez que trae”, “se te ven divinas”.