También conocida como ‘La mamá de los músicos’, Adela llegó desde La Ceja, Antioquia hasta el diamante de La Voz Senior para interpretar La malagueña, canción de Elpidio Ramírez. Con 91 años, la paisa cautivó a los tres entrenadores con su talento, vitalidad y graciosas ocurrencias.

Además de su impactante voz, Adela contó que en su pueblo la llaman desde hace décadas ‘La mamá de los músicos’. El título lo recibió después de pasar décadas trabajando con muchos músicos de diferentes generaciones. Aunque varios de ellos ya fallecieron, ella los recuerda con mucho agradecimiento. “Soy lo que soy por ellos. Nunca he tenido un problema con un músico. Cuando uno tiene carácter nadie le dice nada y Adela tiene carácter”, contó entre risas y refiriéndose a ella en tercera persona.

‘La Voz Senior’: Adela dejó a la suerte su elección entre Nacho y Andrés Cepeda

Además de entregarle su voz a Dios durante toda la vida, Adela contó que fueron unas ‘monjitas’ y su tía Helena quienes descubrieron su talento desde que era muy joven. Hasta hoy, son las religiosas quienes se encargan del día a día y manutención de la antioqueña.

El bogotano Andrés Cepeda fue el primero en voltear su silla ante la concursante, Kany García oprimió el botón unos segundos después, pero no contó con que su colega colombiano la había bloqueado. La puertorriqueña influenció entonces a Nacho para que girara. “Eso que acabo de hacer, no soy yo. Esto es un regalo que Dios me regaló. Todos los que estamos aquí démosle gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado”, dijo la concursante cuando terminó su presentación.

Además de su nombre de nacimiento, también exigió a los entrenadores, con mucho carisma, que la llamaran por los apodos ‘Amores’ ‘Adelita’ o ‘Copito de nieve’, por su cabellera blanca. La intérprete de Hoy ya me voy intentó que la mujer de 91 años no se fuera con Cepeda por haberla bloqueado; pero la decisión de ‘La mamá de los músicos’ sorprendió a más de uno: echó a la suerte su elección.

“Yo ya sé con quién me voy, me voy con el Espíritu Santo. Qué bobada, para qué los dividen, me parece una tontería. Necesito una moneda para tirar aquí cara y sello”, dijo y finalmente la producción del programa le dio gusto. Al lanzar la moneda, cayó cara, lado que había escogido Andrés Cepeda.