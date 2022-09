Karol G: lo que no se vio de su concierto en el Madison Square Garden

Además de dejar en alto el nombre de Colombia, la paisa Karol G no deja de ser noticia. Esta vez por su gran hazaña en el Madison Square Garden de New York, uno de los estadios más importantes del mundo y que ha sido escenario para artistas de talla mundial como Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson, Queen, Led Zeppelin y Madonna.

Ayer, en su primera presentación en el emblemático estadio, la colombiana agotó las entradas, con su Strip Love Tour , ante más de 20 mil personas y siendo una de las pocas latinas que ha logrado un Sold out en el lugar. Luis Miguel, fue el primer cantante latinoamericano que lo logró, en 1993.

Con una faceta más atrevida y rebelde, la paisa que ahora luce una cabellera roja, contó emocionada en sus redes sociales que el famoso estadio se llenó de los colores de la bandera de Colombia para recibirla, en compañía de otros artistas invitados. En el mismo contenido que le compartió a sus millones de fanáticos, dio varios detalles que los asistentes no notaron.

El sueño de los padres de Karol G que se hizo realidad

“Hace 10 años exactamente, en el 2012, después de que había empezado en la música en 2006, dije que no quería hacer música más porque era una industria difícil, porque nadie quería escuchar mis canciones, porque nadie me daba la oportunidad y me vine a New York a vivir y empecé a estudiar inglés en una escuela, y resulta que me sentaba todos los días afuera en unas banquetas que había aquí en el Madison Square Garden, para dos cosas; uno, para que la persona que se sentara al lado yo le pudiera hablar y así practicar, y para soñar que hubiera sido si yo hubiera seguido en la música y hubiera cantado en el Madison Square Garden”, contó la cantante de 31 años en medio de su show.

Al parecer ese no fue solo su sueño, su mejor amigo, Daiky Gamboa , contó una anécdota que vivió junto al padre de la cantante, también conocido como Papá G, y es quien la apoyó en su carrera musical desde que era una niña. “Yo a este señor lo amo como si fuera mi papá, es más, le digo papá desde el día 1, y jamás me voy a cansar de agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por su hija, gracias a su esfuerzo, a su amor incondicional e incansable es que estamos aquí en el MSG, me acuerdo que hace 5 años estando en NY en una gira de medios de Karol él me dijo: “papi, mire, algún día vamos a estar ahí, en el Madison cantando, vas a ver papi, confía en mi””, escribió el estilista y amigo íntimo de la familia.

Además, la intérprete de Tusa y Provenza mostró orgullosa que sus “papitos” estuvieron acompañándola en el concierto y cantaron sus canciones a todo pulmón. En el video compartido por la artista se ve a la pareja cantando su tema Ocean.

Ozuna y Karol G: su historia empezó hace 6 años

Maldy, exintegrante de Plan B, fue uno de los invitados por la colombiana para cantar su nueva canción Gatúbela delante de miles de personas. El puertorriqueño Ozuna también llegó al escenario y la colombiana se encargó de recordar su historia en la música.

“Hace 6 Años hicimos nuestra primera canción “HELLO” ya tenemos 4 canciones juntos!! Agradecida siempre”, escribió junto a dos fotos con el cantante de 30 años.