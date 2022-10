‘La Voz Senior’: Nacho y Kany García confundieron con sus consejos a Cepeda

La Voz Senior se encuentra en la segunda etapa, que corresponde a las Súper Batallas. Cada entrenador escoge a dos de sus integrantes para que compitan en el diamante. Cada uno debe interpretar un tema diferente pero, al final, solo uno continúa y el otro se va del concurso.

Durante esta semana, Kany García, Nacho y Andrés Cepeda han tenido que despedir a varios de sus pupilos. Afortunadamente, cada uno de ellos ha tenido la madurez para aceptar las decisiones de los entrenadores y, con mucho agradecimiento, le han dicho adiós a uno de los escenarios más importantes de la música.

Silvia y Jaime del equipo Cepeda cautivaron con su presentación

En la más reciente emisión, llegaron al diamante Silvia y Jaime, del equipo de Andrés Cepeda, quien escogió, junto con su asesora Arelys Henao, el bolero Historia de un amor para ella, y Ansiedad, de José Rodríguez, para él. “Te pido que desahogues el alma para llegar al corazón de todos los que están viendo”, le dijo la ‘reina de la música popular’ a la Senior. Por su parte, a Jaime le hizo una recomendación para que su interpretación fuera magistral. “Cuando estés en el escenario piensa que está esa persona que extrañas y añoras, como si pudieras cantarles a los ojos con mucho sentimiento”.

Así fue como Kany García y Nacho confundieron a Cepeda

Los dos participantes hicieron una gran presentación. Al terminar, fueron elogiados por los entrenadores, quienes no dudaron en resaltar sus capacidades vocales y todos los sentimientos que transmitieron. El intérprete de Tengo ganas debía escoger al participante que quería que continuara en la competencia, pero antes, escuchó las recomendaciones de sus colegas que, finalmente, resultaron confundiéndolo porque sus opiniones estuvieron divididas.

Arelys Heano dijo: “a Silvia la conozco hace unos 20 años, cantamos juntas en muchas partes y en muchos escenarios. Es una mujer que tiene una gran voz, mucha versatilidad y además es profesora. Don Jaime me llena de amor, porque a veces me he subido a un taxi y le pregunto la historia para componer canciones y ustedes están llenos de historias”.

Kany García aprovechó también para dar su opinión al respecto: “don Jaime fue una gran sorpresa, esa última nota fue hermosa, la verdad que eso fue un regalo que no esperábamos por aquí, fue muy lindo. En el caso de Silvia fue magistral porque tienes una manera muy cálida de contar la historia, eso para mí es increíble como espectadora, por eso creo que si tuviera que darle un consejo a mi querido Andrés, Silvia fue más acertada”.

Dandee se inclinó por don Jaime y Cali, por Silvia. Por su parte, Nacho, dijo que la presentación que más le gustó fue la de Silvia, pero que si fuera él, le daría una oportunidad a don Jaime. “En este momento soy del equipo de mi querido Dandee porque pienso lo mismo. Si nosotros partimos en las escogencias de las canciones, sé que Jaime podría mostrar muchísimo más esa capacidad vocal que tiene y por eso a pesar de que me encantó muchísimo la presentación todo lo que hizo Silvia, creo que hay mucho por descubrir en Jaime y yo le daría la oportunidad de continuar”. Finalmente, Santamaría dijo que se quedaría con la voz de Silvia.

Al ver que las opiniones de sus compañeros estaban tan divididas, Cepeda expresó lo difícil que era para él escoger al ganador de la Súper Batalla. “Es interesante porque de eso se trata una Súper Batalla como esta, que no sea tan obvia la cosa y que nos cueste trabajo decidir porque los dos tienen valores y características que hacen que no sea tan fácil tomar una decisión”. Después de pensarlo tanto y en medio de tanta confusión, el compositor se quedó con Silvia.