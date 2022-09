‘La Voz Senior’: Gustavo Rodas, de 69 años, superó las drogas y el alcohol

Los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, siguen eligiendo a las mejores voces en las audiciones a ciegas de esta temporada de La Voz Senior. Al diamante han llegado adultos mayores de 60 años, con la ilusión de cumplir un sueño y convertirse en la mejor voz de Colombia.

Te puede interesar: ‘La Voz Senior’: ¿Andrés Cepeda resultó debiéndole plata a un participante?

En el más reciente capítulo, se presentó Gustavo Rodas, un hombre de 69 años que, con una mágica interpretación, se ganó los aplausos del público, los entrenadores y los televidentes.

En su audición a ciegas interpretó Dos gardenias, y, aunque no logró convencer a los entrenadores para que giraran sus sillas, sí conmovió con su historia de vida y recibió varios comentarios positivos.

Vea también: ‘La Voz Senior’: Damaris Navarro quedó viuda con 6 hijos. Así los sacó adelante

De las drogas y el alcohol, a la música

Antes de subir al escenario, Gustavo Rodas contó su historia de vida y reveló uno de los episodios más difíciles que ha tenido que enfrentar, entre ellos, su adicción a las drogas y al alcohol. “Mi padre, como él no estudió, su anhelo era que yo fuera un médico, un doctor. Me dijo cosas muy claras y muy ciertas también, que me iba a volver un drogadicto, que me iba a volver un alcohólico y tenía toda la razón porque la música, el medio del arte es muy difícil y más en esas situaciones. Donde hay guitarra, donde hay música, hay trago y hay drogas y hay todo lo que tú quieras. Logré televisión, logré tocar con Jimmy Salcedo”, aseguró.

El participante no pasó la audición a ciegas, pero sí expresó su felicidad por haber cumplido su sueño de cantar en el diamante de La Voz Senior y conocer a Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, quienes lo llenaron de halagos por su talento.

Nacho le dijo: “al oírte pude entender que has hecho esto toda tu vida y que la música forma parte no solamente de tus pasiones, sino de tus labores. A mí me encantó muchísimo, tienes una voz maravillosa y no queda otra que seguir cantando”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por su parte, Cepeda agregó: “me gustó muchísimo lo que hiciste, trajiste a colación una época de oro de nuestra música latina, tienes un tesoro en tu voz y con razón has hecho de esto tu oficio y con razón vienes a este escenario y te robas los aplausos que te has robado esta noche”.