‘La Voz Senior’: Damaris Navarro quedó viuda con 6 hijos. Así los sacó adelante

Un nuevo capítulo de La Voz Senior tocó las fibras de los colombianos. Al escenario no solamente han llegado adultos mayores de 60 años con sus potentes voces, sino que también, detrás de ellos, hay inspiradoras historias de vida.

Tal es el caso de Damaris Navarro, una mujer de 72 años que, para su audición a ciegas, interpretó Quizás, quizás, quizás, de Osvaldo Farrés. Gracias a su innegable talento, logró conquistar los corazones de Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, quienes voltearon sus sillas porque querían su voz. Además del canto, la participante está tomando clases de porro y baile, para ampliar sus habilidades artísticas.

Así vivió Damaris el momento más difícil de su vida

Antes de subir al escenario, la mujer contó una parte de su historia de vida. Una de las cosas que más la marcó fue la muerte de su cónyuge, a causa del cáncer. Él fue la persona que más la había apoyado en su trayectoria musical. Su partida no fue nada fácil de sobrellevar, especialmente por la enorme responsabilidad de sacar adelante a sus seis hijos. “El esposo mío fue un hombre muy bueno, él era director de música, los primeros pasitos en la música fueron con él y ya cuando quedé viuda a mí me quedaron 6 hijos. A los 15 días de haberse muerto, me resultó un trabajo para Europa de 6 meses y yo miraba a los niños y me daba mucho pesar y yo no los quería dejar. Le pedí a Dios para que pudiera salir adelante con ellos, ya empecé a trabajar en la música, así profesionalmente en estaderos en Medellín”, dijo durante su entrevista con Laura Acuña. Luego, agregó: “con eso levanté a mis hijos, pero nunca les pude dar una carrera, los saqué hasta el bachiller no más”, aseguró.

Su hija mayor logró costearse ella misma su carrera profesional y fue quien la ayudó a terminar de sacar adelante a sus hermanos. Ahora, Damaris le agradece a Dios por haber tenido la oportunidad de, a sus 72 años, presentarse en un escenario tan importante como lo es el de La Voz Senior. “Yo lloro no de tristeza, sino de felicidad. Yo no creí que a mi edad iba a volver a presentarme ante el mundo, porque esto se ve en todas partes. Esto es un sueño que yo quiero realizar”, puntualizó.

Finalmente, la concursante eligió a Andrés Cepeda como su entrenador, mientras interpretaba una parte del tema Embrujo, uno de los más reconocidos del cantautor colombiano.