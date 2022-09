‘La Voz Senior’: ¿Andrés Cepeda resultó debiéndole plata a un participante?

Cuando llega a las audiciones a ciegas de La Voz Senior un participante que descresta con su voz, los tres entrenadores, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, oprimen los botones de sus sillas para dar la vuelta y luchar por tenerlo en su equipo.

En algunas oportunidades, alguno de los tres artistas bloquea al entrenador que no quisiera que compitiera por quedarse con alguna voz. Eso ha generado momentos bastantes divertidos en el escenario.

Nacho asumió deuda de Andrés Cepeda en ‘La Voz Senior’

En el más reciente capítulo, llegó Isidro Gómez, un participante de 62 años, oriundo de Sucre, quien interpretó con todo el sabor y el folclor colombiano Matilde Lina. Su gran presentación hizo que Nacho y Kany García giraran sus sillas. De hecho, les gustó tanto su show que, la puertorriqueña, bloqueó a Cepeda para que no tuviera opción de que el señor eligiera ser parte de su equipo.

Los entrenadores solo tuvieron elogios para darle, y, por supuesto, lo llenaron de aplausos por su gran interpretación. “Antes de comenzar esto, quiero agradecerle a Kany por tener la hermosa bondad de bloquear a Cepeda para que no tuviera opción de tenerte en su equipo. De verdad, eres grandioso como artista y nos viste a los 3 disfrutando muchísimo de tu presentación”, le dijo Nacho.

Enseguida, la intérprete de Alguien explicó la razón por la que decidió bloquear al compositor colombiano. “Imagínese que nos pasa mucho a Nacho y a mí que, aunque por más que amemos con toda profundidad este país y este folclor, cada vez que Andresito se para y gira esa silla todos los que hacen folclor de Colombia se suelen ir con él. Tenemos que aumentar nuestras posibilidades”, dijo muy sonriente.

Por su parte, Cepeda, reveló la razón, por la que, específicamente, ese concursante no lo habría escogido para que fuera su entrenador. “Les voy a decir una cosa. Se han gastado una posibilidad de bloqueo porque el señor no me iba a escoger a mí y ya les vamos a decir por qué. Resulta que, a ese señor, desde hace unos 4 o 5 años, le estoy debiendo una plata, pero después de esto nos ponemos de acuerdo y me pongo al día con sumercé”, acotó entre risas.

Aunque no se sabe si ese comentario fue en serio o solo lo hizo por molestar, sí desató que sus compañeros no aguantaran la risa. De hecho, en broma, Nacho se ofreció a ayudarlo. “Yo estoy dispuesto a saldar esa deuda”, a lo que Cepeda agregó: “Él va a pagar lo que te debo. Gracias, maestro… hasta intereses”.

Finalmente, y después de ese divertido momento, el concursante escogió a Kany García para iniciar este proceso en La Voz Senior.