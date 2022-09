‘La Voz Senior’: Jorge Hernán Baena amigo de Helenita Vargas, llegó al diamante

En solo una semana, La Voz Senior continúa conquistando los hogares colombianos. Anoche, Jorge Hernán Baena, impactó a Nacho, Kany García y Andrés Cepeda .

Te puede interesar: Matías Mier y Melissa Martínez: ¿Quién es la joven que vinculan con el futbolista?

Con 65 años, el concursante, nacido en Buga, llegó hasta el diamante para interpretar la canción Se nos rompió el amor, de A. Magdalena y M. Alejandro. Con su presentación, además de hacer que los tres entrenadores giraran sus sillas, también logró que se levantaran para aplaudir su talento. “Estoy inmensamente feliz, venciendo muchos miedos, muchos temores, porque es la primera vez que como artista me presento en un escenario como este”, dijo al finalizar su interpretación.

Jorge Hernán, amigo del alma de Helenita Vargas, conquistó a los entrenadores

Con su arrollador carisma, Jorge sacó más de una sonrisa, le ‘echó flores’ a los entrenadores y hasta cantó con cada uno sobre el escenario. “Andrés papasito divino, te admiro. Nacho te doy la bienvenida a Colombia, sé que eres un ciudadano más colombiano, eres maravilloso con los niños. Mi Kany hermosa quedé enamorado de ti, puertorriqueña hermosa”, fueron algunos de los elogios que les compartió el concursante, que laboró toda su vida en bancos y se escondía cuando cantaba para que no lo despidieran de su trabajo.

Vea también: Karol G: lo que no se vio de su concierto en el Madison Square Garden

Como si no fuera suficiente, el vallecaucano, lleno de sorpresas, habló sobre su trayectoria en la música junto a una relevante figura en la industria colombiana, Helenita Vargas, ‘La Ronca de Oro’. “Cuando llegué a vivir a Cali, en una de estas fiestas me encontré con Helenita Vargas, que era íntima amiga de una cuñada mía, Greta, ella quedó privada conmigo. Me conoció y me llevó a grabar, hice mi primer trabajo en la música colombiana y luego en boleros. Ahí comenzó mi historia con ella. Me convertí en su hijo, grabamos incluso cuatro temas a dúo que, desafortunadamente, no alcanzaron a salir al mercado, pero las tengo, si aquí me las reciben se las dejo”, recordó el participante, quien finalmente eligió quedarse en el equipo de la cantante puertorriqueña.