‘La Voz Senior’: Nubia, la participante de 95 años que cautivó a los entrenadores

El primer capítulo de La Voz Senior fue toda una sensación. Los colombianos pasaron de la ternura de los niños de La Voz Kids, a la experiencia de vida de los adultos que participan en el concurso.

Como es costumbre, los participantes tienen la oportunidad de contar sus historias de vida para que los entrenadores y el público conozcan cómo han sido sus vidas hasta llegar al diamante de ´La Voz´. Algunos de ellos hicieron llorar a los entrenadores no solo por sus voces, sino también, por sus relatos, pues a muchos, por no decir que a todos, les ha tocado sortear situaciones difíciles para superarse.

La manizaleña Nubia Ibeth interpretó Cuando voy por la calle, de Jaime Echavarría y enamoró completamente a los tres entrenadores, Kany García, Nacho y Andrés Cepeda, quienes no dudaron en oprimir el botón y voltear sus sillas.

Cuando la participante reveló su edad, los tres artistas quedaron completamente sorprendidos, pues su gran energía prueba que no importa la edad cuando hay ganas de cumplir los sueños. Nubia Ibeth tiene 95 años y según contó, tuvo que aplazar su anhelo de dedicarse a la música cuando se convirtió en madre y terminó enfocándose únicamente en el bienestar de su hogar.

Nubia Ibeth llegó al diamante de La Voz Senior y demostró que la edad no es un límite para cumplir los sueños. Así fue su presentación. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Nubia, de 95 años cumplió su sueño en ‘La Voz Senior’

A medida que avanzaba su relato, los entrenadores no pudieron evitar preguntarle más detalles de su vida, entre ellos, cómo descubrió que la música la apasionaba verdaderamente. “Por más de 70 años, mi sueño de ser una gran cantante persistía dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Me gusta cantar y trato de hacerlo lo mejor posible (...) Soy sentimental, me estremecen muchas cosas, me hace llorar la ausencia de los seres queridos, pero a la vez uno siente la satisfacción de que ellos le entregaron a uno cosas muy hermosas”, aseguró.

Andrés Cepeda expresó su felicidad por tener en el escenario a una persona como Nubia. “Estamos muy enamorados de usted, muy fascinados con su voz, con su presencia, con esa dulzura que a sus 95 años tiene. Qué belleza, nos tiene a todos embobados”, le dijo.

Antes de retirarse del diamante de las estrellas, la concursante aprovechó para darle gracias a Dios por su vida. “Estos 95 años los agradezco a Dios nuestro Seño,r porque me ha permitido una experiencia muy linda, con sus altibajos, claro, pero hay que saberlos contrarrestar, porque hay que enseñarle a la gente que viene atrás que se cuiden la salud ante todo, que no hagan bobadas y que sepan amar y recibir el amor”. La concursante escogió a Andrés Cepeda como su entrenador, pues, además, expresó que siempre ha sido su fan.