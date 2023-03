Carolina Gómez reveló sus tips para lucir siempre joven y tener una piel perfecta

Carolina Gómez, protagonista de 'Ventino: el precio de la gloria' de Caracol Televisión es una de las actrices más bellas del país Foto: Instagram - Instagram

Carolina Gómez no necesita mayor presentación en el entretenimiento colombiano. La caleña que hace tres décadas pasó de ser una presentadora de Telepacífico a señorita Bogotá y luego, se convirtió en Miss Colombia en 1993, se convirtió en todo un ejemplo a seguir de los colombianos. Deslumbró cuando fue declarada la segunda mujer más bella del mundo en Miss Universo 1994. También lo hizo cuando debutó como presentadora en el programa Locos videos también fue aplaudida, igualmente cuando aceptó la propuesta de ser actriz en El auténtico Rodrigo leal y más tarde, también cuando asumió su primer estelar en La viuda de la mafia, se confirmó su integralidad.

En pantalla han pasado los años para Carolina Gómez, pero también hay que decir que pareciera que los años no han pasado para ella, pues luce igual de bella y es una de las pocas celebridades de su generación que no ha recurrido a múltiples cirugías plásticas o tratamientos estéticos radicales, sino que lo ha logrado gracias a cuidados y una buena alimentación.

Revista Vea le preguntó cómo lograba esta meta que sin duda es anhelada por muchos. Toma nota porque Carolina reveló que en realidad no es nada complicado, aunque si demanda ser estricto y tener disciplina.

Carolina Gómez toma mucha agua en las mañanas

La actriz comenzó revelando su rutina mañanera. “En las mañanas, apenas despierto, tomo uno o dos vasos de agua y luego hiervo 5 vasos de agua más (en caso del agua ser filtrada, solo la caliento) que tomo también en ayunas. En la taza, vierto mitad de agua caliente y mitad de agua fría para beberla tibia. Esto sirve para purificar el organismo de toxinas que ayuda a las células a regenerarse y a mejorar el aspecto de la piel. También aumenta la temperatura corporal, ayudando a desinflamar y activando el metabolismo para tener una mejor digestión. Curiosamente también sirve para mejorar la ansiedad y bajar los niveles de estrés”.

El ejercicio también ocupa un importante lugar en los hábitos de la estelar de Ventino. “También trato de hacer ejercicio no menos de tres o cuatro veces por semana y no consumo gaseosas, fritos ni lácteos bovinos. A mi organismo no le hacen bien”. Sobre la alimentación detalló: “Lo que más consumo son verduras en todas sus formas. En jugos después de tomar el agua tibia, en sopas, al horno y siempre como primero las verduras en mi plato para preparar el sistema digestivo para una mejor absorción de los nutrientes en mis alimentos. Terminar el ayuno de la mañana con un jugo de verduras es LO MÁXIMO”.

Para la actriz que además de Ventino pronto estará al aire en Los Billis, de Prime Video, donde tiene una participación especial “Ser y dejar ser”, es también prioritario para tener una vida equilibrada y sana

