Revelan los últimos mensajes del chef Anthony Bourdain antes de quitarse la vida

Anthony Bourdain el famoso chef estadounidense murió hace cuatro años y recién se filtraron los mensajes que intercambiaron con su ex, a quien muchos culpan.

Anthony Bourdain se hizo mundialmente famoso con sus programas de cocina descubriendo lugares para comer.

Han pasado cuatro años desde que el mundo lamentó la muerte del famoso cocinero Anthony Bourdain. El chef que se suicidó en un hotel de Francia en medio de un viaje de trabajo en el cual rodaba Pasrts Unknown de CNN, uno de sus programas.

Durante este tiempo siempre se ha dicho que el neuyorquino habría tomado la decisión de acabar con su vida en medio de un cuadro depresivo que se vio agudizado por la ruptura sentimental que le era difícil superar. Bourdain había tenido una relación con la actriz y directora italiana Asia Argento.

Anthony Bourdain afectado por nueva relación de su ex

Asia quien ya estaba saliendo con otra persona y fue fotografiada con su nuevo pretendiente ha rechazado señalamientos que la ven como la culpable de la fatal decisión. Ahora se han filtrado los chats que el cocinero tuvo con su chef y dejan al descubierto que en efecto lo afectó que ella saliera con otra persona. Entre los escritos que Anthony hizo antes de morir hay varios destinados a Argento.

Este material hace parte de la biografía no autorizada del chef escrita por el periodista Charles Leerhsen llamado Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain. El escritor tuvo acceso a los mensajes que el cocinero envió desde su celular y computador en las últimas horas de su vida.

La biografía establece que cinco días antes de que acabara con su vida en la localidad de Kayserberg, Bourdain vio publicadas ellos medios de la región unas fotos de su exnovia con el periodista francés Hugo Clémen en un hotel de Roma al que solían ir juntos.

Esto al parecer habría acentuado la depresión que venía padeciendo. “Estoy bien. No soy rencoroso. No estoy celoso de que hayas estado con otro hombre. No te poseo. Eres libre. Como dije. Como prometí. Como realmente quise decir“, le escribió a su exnovia luego de ver las mencionadas imágenes. “Pero fuiste descuidada. Fuiste imprudente con mi corazón. Mi vida”, tecleó después. “Tal vez está en nuestros dos personajes. Pero siempre eres honesta conmigo, quiero ser honesto contigo. No te envidio esta parte de ti, como espero que no me envidien. Pero es eso lo que escuece. Quise decir y quiero decir todo lo que te he dicho. Pero espero que tengas piedad de mí por estos sentimientos”.

Argento le escribió como respuesta: “No puedo con esto” y Bourdain puso: “Habría sido tan fácil haberme ayudado aquí. Necesitaba tan poco. Pero “j…” es tu respuesta”.

La exnovia y el chef se enfrascaron en una discusión donde ella lo señaló de posesivo y lo calificó como burgués, lo instó a ir al médico y dijo que la víctima era ella. En otro momento del chat Bourdain escribió: “No puedo creer que me tengas tan poco afecto o respeto que no sientas empatía por esto”. Al parecer, la relación del cocinero y la actriz fue compleja en la medida en que él viajaba la mayor parte del tiempo.

El libro también revelará el drama emocional que afectaba la salud de Anthony quien señala el libro terminaba “inyectándose esteroides, bebiendo hasta perder el conocimiento y visitando prostitutas, y casi había desaparecido de la vida de su hija”.