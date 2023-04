Lina Pulido: así pasó de cantar en los buses a presentar en Citytv

El pasado lunes 3 de abril, el canal Citytv le dio la bienvenida a una nueva presentadora para la sección Arriba Bogotá, luego de la salida de Sandra Vélez. Se trata de Lina Pulido.

A través de sus redes sociales, la periodista se mostró orgullosa de hacer parte de esa casa informativa. “Inicia esta historia en una casa periodística que me abre sus puertas para acompañarlos desde Arriba Bogotá y City Noticias del Medio día @canalcitytv . Cuento con ustedes para que cada mañana y al medio día, compartamos un cafecito y nos rodeemos de las historias que tejen esta ciudad. Gracias a todo el equipo de Arriba Bogotá y de City Noticias por darme el honor de ocupar las pantallas más relevantes de Bogotá”.

¿Quién es Lina Pulido, nueva presentadora de Citytv?

Antes de llegar a Citytv, Lina Pulido hizo parte de Canal Capital, CM&, Caracol Televisión, RTVC, y, además, fue presentadora de los ministerios de Ambiente, Educación y Transporte. Tiene más de 10 años de experiencia en el medio. También fue presentadora del programa 4 Caminos de RCN.

En su cuenta de Instagram tiene 10 mil seguidores. Está casada y es madre de dos niñas gemelas, Bianca y Celeste.

Lina Pulido cantó en los buses

Aunque actualmente goza de reconocimiento en el mundo de la televisión, Lina Pulido tuvo que enfrentar algunos obstáculos para salir adelante, especialmente cuando estaba estudiando.

Recientemente, fue invitada a una entrevista con José Antonio Sánchez para el podcast W6. Allí habló sobre sus inicios, afirmando que, en ese entonces, tenía un trabajo en el que solo ganaba 190 mil pesos quincenales, por lo que vivir así fue muy complicado.

Un día, mientras se transportaba en un bus, aprovechó su talento musical y decidió cantar unas canciones para recibir un poco de dinero, pues, en ese momento, solo tenía 5 mil pesos en su bolsillo. “Me paré a cantar y ese día recogí 15 mil pesos. Me comí un helado, me fue súper bien. Yo no le podía pedir a mi papá. Él hizo todo su esfuerzo para sacarnos adelante, entonces dije ‘yo puedo hacer esto, esto me puede dar algo extra”, contó.

Gracias a eso, mensualmente comenzó a recibir casi 2 millones de pesos. La ruta que hacía era de Bosa al norte de Bogotá y, en algunas oportunidades, también cantaba en el bus que tomaba para ir a su universidad.