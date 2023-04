Matías Mier comparte video junto a su novia tras su divorcio con Melissa Martínez

Una de las separaciones más mediáticas del último año en el mundo de la farándula colombiana ha sido la de Melissa Martínez y Matías Mier. En septiembre del año pasado, el futbolista confirmó a través de sus redes sociales lo que tanto se había rumorado. Lo hizo por medio de un comunicado que, al poco tiempo, eliminó.

En redes sociales se viralizó una nueva imagen de Matías Mier con la mujer con quien dicen, le habría sido infiel a Melissa Martínez. Foto: Instagram - Instagram

“Me siento en la obligación de comunicarles que después de más de 5 años de relación con Melissa, hicimos un alto y decidimos seguir por caminos separados. Normalmente esta es una situación privada, pero en nuestro caso no hemos tenido el espacio ni el derecho ya que se han transmitido distintas versiones en redes sociales, algunas de las cuales de manera equivocada han generado juicios de valor que distan completamente de la realidad de nuestro actuar y sentir, e impactan de manera negativa no solo nuestra imagen, sino que también, agudizan el dolor intrínseco a una separación”, escribió.

Hasta hace unas semanas, la presentadora de ESPN, no se había manifestado al respecto. Sin embargo, en diálogo con Eva Rey, reveló lo difícil que fue para ella la separación. “Esperé una disculpa. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, dijo.

Matías Mier y Valentina Rendón presumen su amor

Una vez se conoció la separación de Melissa y Matías, se comenzó a rumorar que el futbolista ya tenía una nueva pareja. Luego, se conoció la identidad de la mujer. Se trata de Valentina Rendón, una joven periodista a la que, hasta el momento, no ha presentado oficialmente como su pareja.

En las últimas horas, Mier sorprendió a sus 241 mil seguidores en Instagram, al mostrar un video en sus historias donde se observa que está disfrutando de la playa, la brisa y el mar, en San Andrés.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, por primera vez, dejó ver a su novia, mientras hacía un paneo del paradisíaco lugar. La joven, quien aparece sentada en una silla playera, luce un traje de baño negro de dos piezas y una gorra del mismo color.

El video ya se viralizó en las diferentes redes sociales. Los comentarios no se han hecho esperar. “Ese tipo era un mantenido. Se veía a leguas que la que molía era Melissa”, “lo bueno es que Melissa nunca necesité de él ni para conseguir trabajo ya que ese tipo ni alumbra y ni da brillo”, “a lo mejor el buscaba una mujer que corriera con él para todo lado”, “todos tienen derecho a ser felices. Bien por él”.