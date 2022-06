Los días de Luisa Fernanda W antes de ser famosa: atendía almacenes y peluquerías

Gracias a las redes sociales y a su arduo trabajo, Luisa Fernanda W asegura con orgullo la fuerza y gran comunidad que tiene en redes sociales.

A sus 28 años, la paisa ha logrado consolidar una marca con su propio nombre. Además del restaurante de comida mexicana que tiene con Pipe Bueno , su pareja y papá de su hijo Máximo , Luisa también cuenta con una marca propia de cosméticos y cuidado personal; todos negocios adicionales a su ingreso principal: las redes sociales.

De puertas para afuera, muchos creerían que a Luisa el éxito y los negocios le llegaron fácilmente. Pero ella misma se ha encargado de aclarar que necesitó más de 10 años de mucha persistencia para poder recoger el fruto de su esfuerzo.

Los trabajos que tuvo Luisa Fernanda W antes de ser famosa

La hoy mamá, influencer y empresaria Luisa Fernanda W. estudió Comunicación Social en Medellín, al tiempo grababa videos caseros, sin saber que muchos años después la convertirían en una de las pioneras en Colombia en crear contenido para redes sociales.

Recientemente, la empresaria varios de sus trabajos . “Yo empecé desde cero, yo también fui empleada. Antes de emprender y de tener mi negocio, me tocó aprender siendo empleada. Para darme gusto hoy día me toca ahorrar mucho. No crean que esto ha sido fácil, yo también fui empleada y me ha parecido maravilloso. Uno poco a poco va escalando. Hace muchos años trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería” confesó la paisa de 28 años, que está esperando su segundo bebé con Pipe Bueno.