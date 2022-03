Los problemas de salud que comparten ‘La gorda Fabiola’ y el Charrito negro

Fabiola Posada, mejor conocida como ‘la gordita Fabiola’ y Juan Gabriel González, reconocido artísticamente como el Charrito negro, hablaron en una reciente entrevista con La Red sobre el padecimiento que comparten desde hace varios años.

Te puede interesar: La dolorosa enfermedad que enfrentan Laura Acuña y Ana Karina Soto

Diabetes, la enfermedad con la que luchan ‘la gordita Fabiola’ y el Charrito negro

Los famosos dieron detalles de cómo han sobrellevado la diabetes, una enfermedad crónica que produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. El cantante de música popular describió el padecimiento como “una enfermedad dormida y muy peligrosa. Yo mantenía mareos, pero cuando me saqué un examen médico el doctor me dijo que no tenía buenas noticias. Me dijo que tenía diabetes en grado 2 y eso me acabó. A mí me gustaba tomar gaseosas, jugos y abusé de los dulces”, afirmó en diálogo con el mencionado programa del canal Caracol.

Por su parte, la reconocida humorista afirmó que la enfermedad se produjo, entre otras cosas, por la obesidad que tenía hace muchos años. “Cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y encima de eso comencé a ver borroso”. En ese momento, recordó, que no le prestó mucha atención al padecimiento, solo hasta cuando quedó embarazada de su hijo, Nelson David Polanía. En ese entonces tuvieron que hospitalizarla y le aplicaron un esquema de insulina.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La Red: “Te va matando”, famosos hablan de la gravedad de sufrir diabetes - Caracol TV

Te puede interesar: VIDEO ¿Qué le pasó? Daniella Álvarez rompe en llanto. Así la consoló Daniel Arenas

¿Qué es la diabetes, el padecimiento que comparten ‘la gorda Fabiola’ y el Charrito negro?

Según la OMS, “la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios”.