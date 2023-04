Luis Miguel cumple 53 años y busca afanosamente su felicidad. Abandona América

El 19 de abril los seguidores de Luis Miguel, una de las grandes estrellas de la canción mexicana en el mundo, celebran su cumpleaños, esto a pesar de que en realidad nació el 18 de abril en San Juan, Puerto Rico. En su momento que se descubriera que el Sol de México no nació en tierras aztecas fue todo un escándalo, que tuvo que enfrentar el ídolo explicando entre otras cosas que se sentía muy mexicano porque allí creció y allí se gestó su carrera.

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen hace años. Hoy son novios Foto: Getty

Como sea Luis Miguel celebra este 19 de abril, 53 años de vida y lo hace en medio de una calma que ha llegado poco a poco a su vida.

Atrás quedaron las noticias sobre una bancarrota, así como la persecución de departamentos de Hacienda de México que lo señalaban de ser deudor de impuestos. También quedó olvidada toda clase de noticias sobre excesos o sobre inasistencia alimentaria hacia sus hijos. Hace poco algo similar circuló en redes sociales, pero se estableció que era un fakenews y que, al parecer, tiene una buena relación con Miguel y Daniel, los hijos que tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula.

Aunque la relación con su hija Michelle Salas no es tan estrecha, tampoco se puede decir que está en un mal momento.

EL Sol de México llega a sus 53 años enamorado

Lo que si estaba algo desértica era la vida sentimental del artista que en los últimos meses ha sido vinculado con la diseñadora española Paloma Cuevas, quien era esposa del torero, Eduardo Ponce, uno de los mejores amigos del cantante.

El romance con Paloma le costó su amistad con el torero, a pesar de que fue el español quien dejó a Paloma por vivir una romance con una mujer menor, llamada Ana Soria.

Volviendo a Luis Miguel y a Paloma ha trascendido que la vida del artista está bastante estable y él procuraría seguir en busca de su felicidad y se trasladaría a vivir definitivamente a España, dejando Miami y México como base de operaciones.

Según Javier León Herrera, biógrafo del artista y autor de los libros que sirvieron de base para la serie de Netflix sobre el intérprete, esto le cae muy bien al artista. “De los errores tenemos que aprender. En esos annus horribilis no solo se desordenaron sus finanzas, también su vida personal y eso tuvo consecuencias a nivel físico. Es de humanos equivocarse, rectificar y aprender del error. Por las fotografías que yo he visto, las pocas que han salido, me da muchísima alegría, porque lo que denota es que está rejuvenecido y saludable, más allá de que tenga un momento sentimental luminoso que también favorece. El cuerpo es el espejo del alma y el cuerpo es el espejo de la salud”.

León considera que el capítulo de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, es algo que superó el artista y que la serie contribuyó a eso. “El capítulo de su madre hace rato que ya no tiene más recorrido por parte de él. Incluso el momento de afrontar la serie fue el más complicado, se resolvió bien y ya hay que dejarlo ahí porque no tiene más vuelta que respetar su intimidad en ese sentido. Convivir con eso no es fácil. Si se lo hacemos un poco más fácil los demás lo agradecerá”.