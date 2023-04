Luisa Fernanda W sobre la muerte de Legarda: “a los dos meses me volví a enamorar”

La vida de Luisa Fernanda W ha sido de gran interés para los cibernautas. La generadora se dio a conocer por el contenido de sus redes sociales, por su participación en MasterChef Celebrity y por sus relaciones sentimentales.

Hace más de 4 años sostenía un romance con Legarda, pero, el 7 de febrero del 2019, lastimosamente el cantante perdió la vida, víctima de una bala perdida en Medellín.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre la muerte de Legarda?

En redes sociales se generó toda una polémica porque al poco tiempo de la muerte de su exnovio, Luisa Fernanda W comenzó un romance con Pipe Bueno. Cientos de internautas le dejaron fuertes mensajes criticándola, asegurando que no había respetado el luto.

Durante una entrevista para el programa La Nave, la generadora de contenido paisa reveló cómo afrontó esas críticas. “Yo viví una polémica súper fuerte porque mi expareja lastimosamente murió y yo a los dos meses me volví a enamorar. Me cayeron encima horrible, que yo por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté, que el duelo. Bueno, en ese momento yo decidí no volver a hablar del tema públicamente, no darle explicaciones a nadie de mi vida. Si yo hubiese querido me hubiese vuelto más viral y hubiera hecho videos y videos acerca del tema”, aseguró.

De acuerdo con lo que dijo, no solo la muerte de su novio la afectó, sino que, además, soportar tantos cuestionamientos, hicieron que tomara la decisión de no volver a hablar del tema. “En ese momento, todo lo que yo hiciera era ‘viral’, pero yo no gané ni un peso, a costa de la polémica. Lo único que gané fue, estresarme un montón, tener un montón de cuestionamientos, de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, mi paz mental se jodió… Decidí no volver a hablar del tema, públicamente, de mi vida. Si yo hubiese querido, me hubiese vuelto más ‘viral’ y hubiese hecho videos y videos acerca del tema”.

Luisa Fernanda W buscó ayuda profesional

Fueron tantas críticas e insultos, que la paisa tuvo que replantear su vida y no volverle a prestar intención a los comentarios negativos, aunque reconoció que sí le quedaron algunas secuelas. “Me tocó hacer varios trabajos de introspección, buscar ayuda profesional. Lo que viví fue muy fuerte… Y llegó una persona muy sabia a mi vida, que me ayudó a despejar mi mente. Yo seguí trabajando y no enfocarme en los comentarios negativos. Esas polémicas pueden durar 20 días o un mes… Hay secuelas por lo sucedido, que fue una tragedia muy grave y muy triste, pero como me vieron seguir mi vida, enamorada y feliz, ese ‘hate’ me duró casi un año”.